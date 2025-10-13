Pensé pour accompagner la transition vers Windows 11, le Lenovo IdeaPad Slim 3 tombe à point nommé en ce mois d’octobre 2025. Avec la fin du support de Windows 10, beaucoup d’utilisateurs cherchent une machine fiable et moderne pour prendre le relais sans se ruiner. Ce modèle coche toutes les cases : il combine un processeur Intel Core i7-13620H à dix cœurs, 16 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe de 1 To, un trio gagnant pour la productivité, la bureautique ou les loisirs numériques.

Son écran 16 pouces WUXGA au format 16:10 offre un espace d’affichage confortable et bien adapté au multitâche. Les bordures fines mettent en valeur l’image, tandis que la dalle IPS assure des couleurs fidèles et des angles de vision larges, appréciables autant pour la création de contenu que pour le visionnage de séries. Malgré sa diagonale généreuse, le PC reste léger (1,68 kg) et fin (17,9 mm), ce qui facilite son transport au bureau ou en déplacement.

Côté connectivité, rien ne manque : un port USB-C 3.2 Gen 1, du Wi-Fi 6E, un port HDMI 1.4b, ainsi qu’un lecteur microSD. Ces options rendent l’IdeaPad Slim 3 polyvalent et tourné vers les usages modernes. Si la carte graphique intégrée limite les performances sur les jeux exigeants, le reste de la configuration brille par sa réactivité et son confort d’utilisation au quotidien. À 649,99 € au lieu de 979,99 €, c’est un excellent compromis entre puissance, autonomie et fiabilité pour aborder la rentrée numérique avec sérénité.