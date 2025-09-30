Avec son design fin et son poids contenu, l’IdeaPad Slim 3 Chrome se transporte facilement. Il conviendra particulièrement aux étudiants, aux travailleurs nomades ou à ceux qui cherchent un appareil secondaire pratique pour accompagner leurs déplacements. Sa batterie offre de quoi tenir une bonne partie de la journée en mobilité.

À ce tarif, il faut garder en tête qu’il s’agit avant tout d’un PC destiné à un usage basique. Il ne remplacera pas un ordinateur puissant pour les logiciels lourds, mais brille par son rapport qualité-prix pour les besoins du quotidien.

Une offre à saisir avant la fin des French Days

Ce dernier jour des French Days est l’occasion rêvée pour mettre la main sur un PC portable fonctionnel à un prix dérisoire. À moins de 200 €, le Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome coche toutes les cases pour un achat malin et rapide.