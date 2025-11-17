En optant pour un processeur Intel Core 7 240 H (10 cœurs jusqu’à 5,2 GHz) soutenu par 16 Go de mémoire vive DDR5 et une carte graphique RTX 5060, MSI vise juste. Ce trio de choc assure une excellente polyvalence que ce soit pour le gaming, grâce à la nouvelle architecture Nvidia Blackwell et à la technologie Nvidia DLSS 4, ou pour un usage quotidien.

À ce sujet, le VenturePro 15 dispose non seulement d’une excellente webcam pour les visioconférences, mais aussi de fonctionnalités avancées comme AI Noise Cancellation Pro, qui supprime les bruits gênants tout en améliorant la clarté des voix. Et pour les réunions de groupe, son réseau de trois microphones à filtrage spatial capture le son à 360°, ainsi toutes les personnes présentes dans la pièce sont parfaitement entendues.