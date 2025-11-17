MSI frappe fort en proposant des réductions spectaculaires sur plusieurs modèles phares : RTX 5070, écran 240 Hz, processeur Intel Core Ultra 7… le tout pour moins de 1 300 €.
Vous recherchez les meilleurs bons plans gaming du Black Friday ? Sachez que vous êtes au bon endroit ! MSI marque casse le prix de plusieurs PC portables gaming. Si vous rêvez d’un PC portable capable de tout faire sans le moindre compromis, c’est le moment de vous faire plaisir.
Voir les offres Black Friday sur les PC gaming MSI :
- MSI VenturePro 15 (RTX 5060) à 1 199,99 € au lieu de 1 599,99 € (-25 %)
- MSI Cyborg 15 (RTX 5060) à 1 149,95 € au lieu de 1 599 € (-28 %)
- MSI Crosshair 16 HX AI (RTX 5070) à 1 299,99 € au lieu de 1 999,99 € (-35 %)
MSI Venture Pro 15 : entre performances et élégance (-400 €)
Le VenturePro 15, c’est un peu le sleeper du PC gaming, vous savez, ces voitures à l’allure tranquille qui dissimulent en réalité une vraie bête sous le capot. Autrement dit, derrière un design discret, cette machine cache des composants de premier plan, pour enchaîner les titres AAA. Il est disponible à 1 199€ au lieu de 1 599€ pendant le Black Friday.
Sobriété extérieure, puissance intérieure
Au menu, un châssis élégant qui dégage une vraie sensation de qualité avec, de surcroit, une finesse remarquable pour un PC gaming : seulement 22,15 mm d’épaisseur. Mais soyons honnêtes, ce qui nous intéresse vraiment, c’est de savoir ce qu’il a dans le ventre. Et là, MSI ne fait pas les choses à moitié.
Le VenturePro 15 embarque un écran Full HD IPS de 15,6 pouces au taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cela se traduit par des couleurs précises, une luminosité puissante, et de larges angles de vision. Mais surtout, une fluidité exemplaire ainsi qu’une réactivité sans faille, des caractéristiques indispensables pour les jeux nerveux. Un filtre antireflet est même de la partie, histoire de bénéficier des meilleures conditions possibles.
Le gaming sans compromis
En optant pour un processeur Intel Core 7 240 H (10 cœurs jusqu’à 5,2 GHz) soutenu par 16 Go de mémoire vive DDR5 et une carte graphique RTX 5060, MSI vise juste. Ce trio de choc assure une excellente polyvalence que ce soit pour le gaming, grâce à la nouvelle architecture Nvidia Blackwell et à la technologie Nvidia DLSS 4, ou pour un usage quotidien.
À ce sujet, le VenturePro 15 dispose non seulement d’une excellente webcam pour les visioconférences, mais aussi de fonctionnalités avancées comme AI Noise Cancellation Pro, qui supprime les bruits gênants tout en améliorant la clarté des voix. Et pour les réunions de groupe, son réseau de trois microphones à filtrage spatial capture le son à 360°, ainsi toutes les personnes présentes dans la pièce sont parfaitement entendues.
MSI Cyborg 15 : le gaming dans l’âme (-449 €)
Si le VenturePro 15 mise sur la discrétion, ce n’est clairement pas le cas du MSI Cyborg 15, dont le design affirme haut et fort son statut de PC gaming. Entre sa finition mate, son clavier RVB, et ses détails graphiques travaillés, il ne passe clairement pas inaperçu. Pour le Black Friday, ce PC s'affiche à 1 149,95€ au lieu de 1 599€.
Et rassurez-vous, ce n’est pas que du style… les performances sont au rendez-vous :
- Écran IPS Full HD 144 Hz
- Processeur Intel Core 7 240 H (10 cœurs, jusqu’à 5,2 GHz)
- 16 Go de RAM DDR5
- Carte graphique Nvidia RTX 5060 avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR7
- 1 To de stockage SSD M.2
En résumé : vous avez de la puissance pour profiter pleinement de vos jeux préférés, mais aussi un écran de qualité, une connectique complète et un design qui claque, le tout pour un tarif en promotion ultra raisonnable. Difficile de ne pas se laisser tenter par une telle proposition.
MSI Crosshair 16 HX AI : la démesure pour un prix imbattable (-700 €)
Le MSI Crosshair 16 HX AI joue clairement la carte de la démesure, et pas seulement sur le plan esthétique. Outre son style marquant, avec ses larges sorties de ventilation, ce que l’on retient avant tout c’est une conception orientée vers le joueur. Avec 700€ de remise, ce PC MSI tombe à 1 299€ seulement pendant le Black Friday.
Le style et la technique
MSI a mis l’accent sur la gestion thermique, un enjeu crucial pour tirer pleinement parti de la puissance d’un PC portable haut de gamme. Pour cela, le Crosshair 16 HX AI intègre la technologie exclusive Cooler Boost 5, combinant deux ventilateurs et cinq caloducs en cuivre afin d’évacuer efficacement la chaleur générée par le matériel.
Et de la chaleur, il y en aura… pas seulement côté processeur ! Avec cette configuration, vous allez poncer vos jeux préférés. Le MSI Crosshair 16 HX AI embarque un Intel Core Ultra 7 255HX, associé à une carte graphique Nvidia RTX 5070 et 16 Go de RAM à 5 600 MHz. Cela se traduit par des performances au top, une fluidité impeccable en 1440p et une immersion totale.
Un écran qui fait la différence
Pour couronner le tout, son écran de 16 pouces offre une résolution QHD+ (2560x1600), un rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Voilà de quoi redéfinir votre expérience gaming !
Et puis, il y a toutes ces petites attentions qu’on apprécie comme le clavier avec 24 zones de rétroéclairage LED RGB. La technologie audio Nahimic 3 qui délivre une expérience sonore à 360°, ou encore la présence d’un cache physique pour la webcam, ainsi que d’une connectique complète.
C’est le moment de se faire plaisir !
Entre les cartes graphiques NVIDIA RTX 50 avec technologie DLSS 4, les processeurs Intel Core, des écrans ultra-fluides et, bien sûr, des remises massives, ces trois PC gaming MSI représentent une véritable opportunité !