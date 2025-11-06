Derrière son châssis élégant de 16,9 mm et son poids plume de 1,39 kg, le Lenovo IdeaPad Slim 5 cache une configuration très solide pour son tarif. Le processeur Intel Core i5-13420H offre un excellent équilibre entre puissance et efficacité, idéal pour la bureautique, le multitâche et même la création légère. L’écran OLED 14 pouces séduit immédiatement par son contraste infini, ses couleurs éclatantes et sa luminosité pouvant atteindre 500 nits, un confort rare à ce prix.

Le PC brille également par sa connectique complète avec deux ports USB-C, HDMI, lecteur microSD et Wi-Fi 6, ce qui le rend aussi pratique qu’évolutif. Son autonomie, renforcée par la technologie RapidCharge, permet de récupérer jusqu’à deux heures d’utilisation en seulement quinze minutes de charge. De quoi travailler sereinement tout au long de la journée sans rester accroché à une prise.

Enfin, la qualité de fabrication Lenovo se retrouve ici dans un châssis conforme à la norme MIL-STD-810H, garantissant une résistance accrue aux chocs et aux variations de température. En clair, un ultraportable conçu pour durer et vous accompagner partout, sans compromis sur le confort visuel ni la fluidité d’utilisation.