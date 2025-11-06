Cdiscount frappe un grand coup avant le Black Friday avec une offre difficile à ignorer : un PC portable Lenovo 14” OLED, équipé d’un processeur Intel i5, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To, à seulement 499,99€ au lieu de 1099,00€.
Dans la jungle des promotions de novembre, rares sont celles qui parviennent à surprendre autant. Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 coche toutes les cases d’un PC premium, avec un écran OLED 14 pouces d’une finesse remarquable, 16 Go de mémoire vive et un SSD spacieux de 1 To.
Le tout pour moins de 500 € chez Cdiscount￼, soit deux fois moins cher que son équivalent vendu avec Windows sur Amazon. Un petit bijou pour la bureautique, les études ou les déplacements, à condition d’être prêt à installer soi-même le système d’exploitation.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 ?
- Écran OLED 14” lumineux et contrasté
- 16 Go de RAM et SSD 1 To
- Design fin, léger et robuste
Lenovo IdeaPad Slim 5 : un PC OLED complet à prix mini
Derrière son châssis élégant de 16,9 mm et son poids plume de 1,39 kg, le Lenovo IdeaPad Slim 5 cache une configuration très solide pour son tarif. Le processeur Intel Core i5-13420H offre un excellent équilibre entre puissance et efficacité, idéal pour la bureautique, le multitâche et même la création légère. L’écran OLED 14 pouces séduit immédiatement par son contraste infini, ses couleurs éclatantes et sa luminosité pouvant atteindre 500 nits, un confort rare à ce prix.
Le PC brille également par sa connectique complète avec deux ports USB-C, HDMI, lecteur microSD et Wi-Fi 6, ce qui le rend aussi pratique qu’évolutif. Son autonomie, renforcée par la technologie RapidCharge, permet de récupérer jusqu’à deux heures d’utilisation en seulement quinze minutes de charge. De quoi travailler sereinement tout au long de la journée sans rester accroché à une prise.
Enfin, la qualité de fabrication Lenovo se retrouve ici dans un châssis conforme à la norme MIL-STD-810H, garantissant une résistance accrue aux chocs et aux variations de température. En clair, un ultraportable conçu pour durer et vous accompagner partout, sans compromis sur le confort visuel ni la fluidité d’utilisation.
Un détail à connaître : l’installation de Windows 11 ou d’un autre OS
Ce modèle est vendu sans système d’exploitation préinstallé, un choix qui peut effrayer certains acheteurs, mais qui représente en réalité une belle opportunité d’économie. En effet, la version équivalente avec Windows 11 est affichée à 1099€ sur Amazon. En installant vous-même le système, vous économisez plus de 600€.
Et pour accompagner cette offre Lenovo, on a aussi un bon plan supplémentaire à vous partager. Si vous souhaitez installer Windows 11 Pro sur votre nouvel ordinateur, inutile de chercher loin : on vous recommande la solution proposée par StackSocial￼ à 8,66 € seulement.
Tout est expliqué étape par étape, avec la licence officielle et le lien de téléchargement direct de l’image ISO de Windows 11 Pro inclus dans l’offre. En quelques minutes, votre PC est prêt à l’emploi, et à un tarif imbattable.
Et pour ceux qui préfèrent une alternative gratuite, Linux Ubuntu ou Linux Mint s’installent en quelques minutes et offrent une expérience fluide pour la navigation, les documents et les usages quotidiens.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.