Le lecteur média s'adapte facilement à votre installation, que ce soit dans le salon ou une chambre d'amis. Il suffit de le brancher à un téléviseur pour retrouver rapidement vos applications préférées, comme Prime Video ou Netflix. L'interface, pensée pour tous, facilite l'accès aux contenus et répond bien aux besoins quotidiens. Les technologies Dolby Vision et Atmos renforcent la qualité d'image et de son, ce qui rend les soirées cinéma plus immersives, même dans un petit appartement ou lors d'un week-end chez des proches. Certains utilisateurs y voient aussi une solution simple pour prolonger la vie d'un ancien téléviseur, sans investir dans un nouvel écran.