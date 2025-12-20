Pensée pour les plateformes modernes, la Crucial Pro DDR5 6000 MHz s’adresse aux utilisateurs qui veulent une base solide et durable. Compatible Intel XMP 3.0 et AMD EXPO, elle s’intègre facilement dans une configuration gaming récente ou un PC de production orienté montage vidéo, 3D ou développement.

Chaque module de 16 Go offre un bon équilibre entre fréquence élevée et latence maîtrisée (CL36), ce qui se traduit par des gains concrets dans les usages sensibles à la bande passante mémoire. Le design sobre, sans RGB, conviendra aussi bien aux configurations discrètes qu’aux machines orientées performance pure.