Comme à chaque pénurie/période d'inflation, on se demande combien de temps cela va durer : pour la DRAM, ne comptez pas avant 2027.
Bien sûr, personne n'a de boule de cristal et prédire la fin d'une période de tension sur tel ou tel composant est toujours délicat, mais quand les informations nous viennent d'un des grands fabricants de barrettes de mémoire vive, on est forcément plus enclin à croire ses prédictions sur le prix de la DDR.
Une pénurie qui touche tous les secteurs
En mai 2024 – que cela paraît loin aujourd'hui – les analystes de TrendForce évoquaient une possible augmentation des tarifs de la DRAM dans le courant de l'année 2024 et, surtout, en 2025.
La concurrence entre les différents fabricants d'un côté, celle entre les multiples revendeurs de l'autre ont permis d'atténuer cette hausse et jusqu'en septembre dernier, il était encore possible de se fournir en barrettes de mémoire vive sans avoir à hypothéquer sa maison. Les choses se sont brusquement accéléré il y a quelques semaines et l'inflation sur ces composants est impressionnante.
Aujourd'hui, on ne se demande donc plus si ça va augmenter puisque la hausse s'observe partout, mais plutôt de combien les ordinateurs, les cartes graphiques ou les smartphones vont-ils se renchérir à cause de cette hausse de la DRAM. Plus gênant encore, tout porte à croire que la hausse va se faire sur la durée et personne ne prévoit d'éclaircie en 2026.
L'un des principaux producteurs, SK Hynix, a bien indiqué investir massivement pour augmenter sa production – x8 tout de même – cela ne sera sans doute pas suffisant pour faire face à la demande.
Le pire est encore à venir en 2026/2027
Sur un an, on estime l'augmentation à plus ou moins 170-175 % et la plupart des géants de l'industrie font des provisions anticipant une hausse encore soutenue sur les prochains mois. Forcément, de telles actions « de survie » ne sont pas pour freiner la hausse, mais ces entreprises ne peuvent se permettre d'avoir un problème d'approvisionnement ou de gérer leurs tarifs au jour le jour.
Ainsi, Gerry Chen – l'un des responsables de la société Teamgroup, un large fabricant de mémoires – expliquent que les contrats de DRAM et de 3D NAND sur le mois de décembre ont encore montré une augmentation de 80 à 100 % et, à son avis, les choses vont encore empirer sur le premier semestre 2026 alors que les stocks vont se faire de plus en plus rares.
Les modules CXMT : à gauche, la DDR5-8000 et, à droite, la LPDDR5X-10667. ©CXMT
Sur la fin de l'année 2026 et le début de 2027, Gerry Gen estime que peu importe le prix que les clients seront prêts à mettre, il sera de toute façon difficile de se procurer de la DRAM ou de la 3D NAND et anticipe que la pénurie se poursuivra au moins sur une bonne partie de 2027, voire sur le début de l'année 2028 avec, toujours en cause, la demande des accélérateurs d'intelligence artificielle.
Notons cependant que l'arrivée potentielle de nouveaux fournisseurs pourrait changer la donne. Il n'est bien sûr pas question d'une arrivée massive dès le début de l'année prochaine, mais la montée en puissance de l'industrie chinoise, même sur la DDR5, pourrait « décoincer » la situation. Peut-être…