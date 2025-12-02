En mai 2024 – que cela paraît loin aujourd'hui – les analystes de TrendForce évoquaient une possible augmentation des tarifs de la DRAM dans le courant de l'année 2024 et, surtout, en 2025.

La concurrence entre les différents fabricants d'un côté, celle entre les multiples revendeurs de l'autre ont permis d'atténuer cette hausse et jusqu'en septembre dernier, il était encore possible de se fournir en barrettes de mémoire vive sans avoir à hypothéquer sa maison. Les choses se sont brusquement accéléré il y a quelques semaines et l'inflation sur ces composants est impressionnante.

Aujourd'hui, on ne se demande donc plus si ça va augmenter puisque la hausse s'observe partout, mais plutôt de combien les ordinateurs, les cartes graphiques ou les smartphones vont-ils se renchérir à cause de cette hausse de la DRAM. Plus gênant encore, tout porte à croire que la hausse va se faire sur la durée et personne ne prévoit d'éclaircie en 2026.