SK Hynix sort l'artillerie lourde et promet de multiplier par huit sa production de DRAM 1c dès 2026. Une annonce en fanfare censée nous sauver de la pénurie, mais qui ressemble fort à un coup d'épée dans l'eau face à l'appétit gargantuesque de l'IA. On fait le point, sans langue de bois.
Accrochez-vous à vos barrettes, le marché de la mémoire traverse une zone de turbulences digne d'un film catastrophe. Avec des prix qui s'envolent plus vite qu'une fusée (+170% pour la DRAM en un an, rien que ça !), les constructeurs tentent de colmater les brèches. SK Hynix joue les pompiers de service en annonçant une production massive, mais ne vous y trompez pas : l'incendie allumé par l'intelligence artificielle risque de brûler encore longtemps. Alors, vraie solution ou simple effet d'annonce pour rassurer la galerie ?
SK Hynix met le turbo (et espère que ça suffira)
Le géant sud-coréen ne fait pas dans la dentelle. Son plan de bataille ? Faire passer sa production mensuelle de DRAM 1c à 160 000 wafers. Pour vous donner une idée, c'est huit fois plus qu'aujourd'hui. On parle ici de la crème de la mémoire, celle qui fait tourner nos PC flambant neufs et nos smartphones dernier cri.
C'est un pari risqué, presque culotté. SK Hynix va dédier près d'un tiers de ses usines à cette seule technologie. Et comme si ça ne suffisait pas, ils accélèrent aussi la cadence sur la mémoire HBM pour l'IA, en installant leurs machines avec deux mois d'avance. On sent bien que la panique gagne les rangs et qu'il faut montrer les muscles. Mais attention, courir deux lièvres à la fois n'a jamais garanti un bon civet.
Une goutte d'eau dans l'océan de l'IA
Soyons honnêtes deux minutes : ces chiffres impressionnants risquent de peser bien peu dans la balance. Le véritable ogre, c'est l'IA. Elle engloutit tout sur son passage, ne laissant que des miettes aux pauvres mortels que nous sommes. Fabriquer une puce pour l'IA monopolise trois fois plus de ressources qu'une bête barrette de PC, et devinez quoi ? Ça rapporte beaucoup plus gros.
Résultat des courses, nos bons vieux composants deviennent des produits de luxe. Samsung et Micron ont déjà jeté l'éponge sur les anciennes générations, nous forçant la main pour passer à la caisse avec la DDR5. Même les promos du Black Friday ont fondu comme neige au soleil. Les fabricants de PC, d'ASUS à MSI, l'ont bien compris : ils remplissent leurs entrepôts comme des écureuils avant l'hiver, anticipant des années de vache maigre.
Tout le monde trinque, du GPU au SSD
La contagion est totale. AMD nous prépare doucement à la douloureuse pour ses futures cartes graphiques. L'entrée de gamme ? Une espèce en voie d'extinction. Et ne comptez pas vous rabattre sur le stockage : les patrons du secteur nous préviennent déjà que tout, absolument tout, sera en rupture en 2026.
L'industrie semble avoir fait son choix : priorité absolue aux serveurs et aux algorithmes. Les petites gens passeront après. On nous promet un retour à la normale pour 2027, peut-être 2028. Autant dire une éternité en années tech. D'ici là, il va falloir prendre soin de votre matériel actuel, car la relève s'annonce aussi rare que coûteuse.
L'offensive de SK Hynix a le mérite d'exister, mais ne nous leurrons pas : elle ne changera pas la donne à court terme. Tant que la bulle de l'IA continuera de gonfler, le consommateur restera la dernière roue du carrosse. À moins d'un miracle ou d'un éclatement soudain de cette bulle spéculative, préparez-vous à une traversée du désert technologique.