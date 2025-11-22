Le géant sud-coréen ne fait pas dans la dentelle. Son plan de bataille ? Faire passer sa production mensuelle de DRAM 1c à 160 000 wafers. Pour vous donner une idée, c'est huit fois plus qu'aujourd'hui. On parle ici de la crème de la mémoire, celle qui fait tourner nos PC flambant neufs et nos smartphones dernier cri.

C'est un pari risqué, presque culotté. SK Hynix va dédier près d'un tiers de ses usines à cette seule technologie. Et comme si ça ne suffisait pas, ils accélèrent aussi la cadence sur la mémoire HBM pour l'IA, en installant leurs machines avec deux mois d'avance. On sent bien que la panique gagne les rangs et qu'il faut montrer les muscles. Mais attention, courir deux lièvres à la fois n'a jamais garanti un bon civet.​