Les amateurs de bonnes affaires peuvent remballer leurs espoirs. Un grand nom du matériel informatique, PNY, vient de siffler la fin de la récréation en annulant ses promotions, un geste qui en dit long sur la fièvre qui s'est emparée du marché des puces mémoire.​

Le constructeur PNY abandonne ses promotions hivernales sur le stockage. © PNY
Le constructeur PNY abandonne ses promotions hivernales sur le stockage. © PNY

Vous attendiez le Black Friday pour enfin mettre à jour la mémoire vive ou le stockage de votre fidèle machine. Mauvaise pioche ! Cette année, la tradition des prix cassés semble prendre l'eau, et la faute revient à une tempête parfaite qui secoue l'industrie. Entre la boulimie des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle et une transition de génération qui patine dans les usines, les prix s'affolent.

Avast AntivirusAvast Antivirus

Offre partenaire

265 produits testés, seulement 23 récompensés !

En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !

Voir les 23 lauréats 2025

Offre partenaire

Le Black Friday ? Annulé pour cause de succès

PNY, habituellement généreux en promotions, a donc tiré le rideau. Le constructeur a stoppé net ses offres sur les produits de stockage, la faute à l'explosion du coût des puces mémoire NAND﻿. Finies les remises alléchantes qui faisaient le bonheur des chasseurs de bons plans. Cette décision, loin d'être un caprice, est le symptôme d'un marché au bord de la crise de nerfs. Pourquoi vendre à perte quand on peine déjà à remplir ses propres entrepôts ? La question est vite répondue.​

Et PNY n'est pas seul dans la tourmente. Dans les coulisses, les chiffres donnent le vertige. Samsung, le mastodonte coréen, aurait augmenté ses tarifs sur la mémoire DDR5﻿ jusqu'à 60% en l'espace de quelques semaines. Pendant ce temps, le prix des puces NAND﻿ a plus que doublé depuis l'été. La pénurie, que nous évoquions déjà il y a quelques mois, est devenue si critique que certains analystes prédisent une rupture de stock généralisée pour toute l'année 2026.​

La RAM n'est évidemment pas épargnée. © Shutterstock

L'IA, cet ogre affamé de mémoire

Le grand coupable de ce chaos organisé n'est autre que l'intelligence artificielle. Les centres de données qui l'alimentent sont de véritables gloutons, dévorant des quantités astronomiques de mémoire. Mémoire vive (DRAM﻿), stockage (NAND﻿), mémoire à haute bande passante (HBM﻿), tout y passe. Les géants de la technologie et même les gouvernements se livrent une bataille féroce pour s'arracher les précieuses puces, prêts à payer le prix fort.​

Pour le consommateur, l'addition est salée. Le prix de la mémoire vive s'envole, au point qu'un kit de DDR5﻿ coûte désormais plus cher que le processeur qu'il est censé accompagner. Cette flambée des coûts, qui touche aussi bien la DDR4﻿ vieillissante que la future LPDDR6﻿, menace de se répercuter sur l'ensemble des produits électroniques, des téléphones intelligents aux ordinateurs portables. Il faudra sans doute patienter jusqu'en 2027, voire 2028, pour espérer un retour à la normale, le temps que les fabricants daignent enfin augmenter leurs capacités de production. D'ici là, mieux vaut vérifier deux fois le prix de votre barrette mémoire avant de passer à la caisse.​

Source : Tech Radar

À découvrir
Quels sont les meilleurs SSD en octobre 2025 ?
14 août 2025 à 14h05
Comparatif