Vous envisagiez l'achat de barrettes de mémoire vive ou de SSD ? Peut-être qu'il va falloir accélérer le mouvement… ou attendre un bon moment !
Tout porte à croire que les prix des barrettes de mémoire vive et des SSD vont connaître une nette augmentation dans les prochaines semaines. Une inflation qui devrait se poursuivre – et même s'accentuer – tout au long de l'année 2026 alors que la demande ne semble pas devoir fléchir, sur fond de commandes sans cesse plus importante pour nourrir les besoins de l'intelligence artificielle.
Une hausse envisagée dès l'an dernier
Souvenez-vous, en mai 2024, nous avions publié un article en nous appuyant sur les données prévisionnelles de l'institut spécialisé dans l'étude du marché de la DRAM/NAND, TrendForce.
Un article qui évitait de dramatiser compte tenu de son côté encore « boule de cristal », mais qui évoquait de manière précise les conditions d'une possible des prix de la DRAM d'un côté et de la NAND de l'autre. Des sigles qui ne vous parlent peut-être pas tant que ça, mais qui sont pourtant au cœur de produits parmi les plus utilisés à l'heure actuelle.
Ainsi, la DRAM sert de base à la mémoire vive de toutes les machines que l'on parle de PC ou de smartphones par exemple. De son côté, la NAND constitue la pièce maîtresse, la principale source du coût des SSD, unité de stockage par excellence qui a largement supplanté le disque dur traditionnel. Dans les deux cas, nous parlions d'une hausse plus que probable dans les mois à venir.
En réalité, en mai dernier, cette hausse avait déjà débuté même si, sur fond de tensions sur le contrôle du marché, les principaux constructeurs avaient en grande partie compensé cette hausse… de fait pratiquement invisibles pour les consommateurs que nous sommes.
Vers une hausse des prix sur toute l'année 2026
Des constructeurs qui ne pouvaient cependant pas absorber continuellement cette hausse de la part des plus gros fournisseurs et alors que la demande ne semble pas devoir fléchir, les prix ont commencé à sérieusement augmenter.
En septembre dernier, nous avions évoqué des tarifs en augmentation « dès cet automne avec des augmentations annoncées jusqu'à 30 % » sur le prix des SSD et de la mémoire vive. Une tendance qui se confirme aujourd'hui et qui semble toucher d'abord l'Asie comme l'expliquent nos confrères de DigiTimes Asia. On parle, là-bas, de stocks de seulement deux à trois semaines chez les principaux constructeurs et, donc, d'importantes commandes à venir.
Des commandes qui prendront forcément en compte les nouveaux tarifs des fabricants de DRAM et de NAND car même si Samsung ou SK Hynix sont bel et bien en train d'augmenter leurs productions – on parle tout de même de 15 à 30 % en plus – cela ne suffira pas pour satisfaire une demande en pleine explosion. Vous connaissez le principe, quand l'offre ne parvient pas à assouvir la demande, la sélection se fait par le prix.
À l'heure actuelle, l'augmentation se répercute encore doucement sur les prix au détail, mais chez certains commerçant, on peut déjà observer une hausse des tarifs notamment sur les kits de DDR5 de 32 Go ou sur les versions moins grand public de 64 Go. La question des SSD devrait bientôt suivre et ces informations confirment une tendance qui devrait se poursuivre sur toute l'année 2026.