Souvenez-vous, en mai 2024, nous avions publié un article en nous appuyant sur les données prévisionnelles de l'institut spécialisé dans l'étude du marché de la DRAM/NAND, TrendForce.

Un article qui évitait de dramatiser compte tenu de son côté encore « boule de cristal », mais qui évoquait de manière précise les conditions d'une possible des prix de la DRAM d'un côté et de la NAND de l'autre. Des sigles qui ne vous parlent peut-être pas tant que ça, mais qui sont pourtant au cœur de produits parmi les plus utilisés à l'heure actuelle.

Ainsi, la DRAM sert de base à la mémoire vive de toutes les machines que l'on parle de PC ou de smartphones par exemple. De son côté, la NAND constitue la pièce maîtresse, la principale source du coût des SSD, unité de stockage par excellence qui a largement supplanté le disque dur traditionnel. Dans les deux cas, nous parlions d'une hausse plus que probable dans les mois à venir.

En réalité, en mai dernier, cette hausse avait déjà débuté même si, sur fond de tensions sur le contrôle du marché, les principaux constructeurs avaient en grande partie compensé cette hausse… de fait pratiquement invisibles pour les consommateurs que nous sommes.