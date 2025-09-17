Relayée par nos confrères de ComputerBase, l'information qui suit est encore à confirmer car il n'est pour l'heure question que de précisions données par deux entreprises, encore très liées l'une à l'autre.

En effet, ComputerBase relaie une lettre qui aurait été envoyée par Western Digital à ses principaux clients. Une lettre dont nous n'avons donc pas été en mesure de vérifier la véracité, mais qui spécifie clairement que la société « va augmenter progressivement les prix de tous les produits HDD [NDLR : disques durs], avec effet immédiat ».