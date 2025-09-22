SSD et RAM voient leurs tarifs grimper dès cet automne, avec des augmentations annoncées jusqu’à 30%, parce que la saison des bonnes affaires adore commencer par l’addition. Les hausses se répercuteront en rayon dans les semaines qui viennent, y compris pendant le Black Friday, ce moment magique où les remises servent parfois surtout à cacher les hausses de départ.
- Les prix des SSD et de la RAM devraient augmenter de 10 à 30% cet automne, impactant les promotions du Black Friday.
- SanDisk et Micron annoncent déjà des hausses, tandis que Samsung prévoit des relèvements significatifs sur ses puces mémoire.
- La transition vers DDR5 et la fin de Windows 10 pourraient aggraver la pénurie de DDR4 et augmenter les prix.
Micron aurait suspendu temporairement ses cotations pour préparer des ajustements plus marqués, quand SanDisk a déjà acté environ 10% de hausse sur la mémoire NAND, histoire de réchauffer l’ambiance avant les fêtes. Du côté de Samsung, des relèvements pouvant atteindre 30% sont évoqués sur la DRAM et la NAND au quatrième trimestre 2025, une délicatesse qui concernera autant les PC que le mobile. Les prix « contrats » des puces mémoire progressent déjà jusqu’à 20%, avec un effet attendu sur les SSD et la RAM grand public en l’espace de quelques semaines, pile à temps pour contredire les affiches rouges.
IA, fin de la DDR4, migration vers Windows 11 : un contexte multifactoriel
SanDisk pousse environ 10% sur la NAND et Micron prépare la suite en gelant ses grilles, ce qui n’est jamais un prélude à des soldes étincelantes. Samsung viserait jusqu’à 30% de relèvement sur DRAM et NAND au T4, et l’information ne circule pas seulement dans les couloirs des smartphones, elle touche aussi les composants PC. Sur le terrain, les prix « contrats » montent jusqu’à 20% au troisième acte de l’année, et la caisse enregistreuse du détail suit toujours le tempo, même quand la musique prétend jouer la valse des promotions.
Les capacités sont priorisées vers les centres de données et les puces haute densité, ce qui tend l’offre pour les références grand public et donne aux remises une allure de mirage. Après un début 2025 plus souple, plusieurs rapports anticipaient déjà un virage haussier à partir de l’été, nourri par des arbitrages vers DDR5 et HBM au détriment d’une DDR4 devenue moins choyée. Dans le même temps, le marché du gaming PC se dirige vers un pic d’équipement fin 2025 porté par la fin de Windows 10, autrement dit le moment parfait pour découvrir que les barrettes et les SSD n’aiment plus trop les petits prix.
Avant que les nouveaux contrats ne diffusent entièrement, sécuriser une montée à 32 ou 64 Go ou un SSD de 2 à 4 To peut éviter de payer la facture festive, surtout si la DDR4 se raréfie là où elle est la plus demandée. Les promotions du Black Friday risquent d’être moins généreuses, non par manque d’enthousiasme, mais parce qu’une hausse de base jusqu’à 20% laisse peu d’espace pour les feux d’artifice en caisse. Côté mobile, des relèvements sur la mémoire LPDDR et le stockage UFS sont aussi évoqués, histoire d’unir toute la famille autour d’un même cadeau : des prix plus fermes.