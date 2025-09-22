Les capacités sont priorisées vers les centres de données et les puces haute densité, ce qui tend l’offre pour les références grand public et donne aux remises une allure de mirage. Après un début 2025 plus souple, plusieurs rapports anticipaient déjà un virage haussier à partir de l’été, nourri par des arbitrages vers DDR5 et HBM au détriment d’une DDR4 devenue moins choyée. Dans le même temps, le marché du gaming PC se dirige vers un pic d’équipement fin 2025 porté par la fin de Windows 10, autrement dit le moment parfait pour découvrir que les barrettes et les SSD n’aiment plus trop les petits prix.

Avant que les nouveaux contrats ne diffusent entièrement, sécuriser une montée à 32 ou 64 Go ou un SSD de 2 à 4 To peut éviter de payer la facture festive, surtout si la DDR4 se raréfie là où elle est la plus demandée. Les promotions du Black Friday risquent d’être moins généreuses, non par manque d’enthousiasme, mais parce qu’une hausse de base jusqu’à 20% laisse peu d’espace pour les feux d’artifice en caisse. Côté mobile, des relèvements sur la mémoire LPDDR et le stockage UFS sont aussi évoqués, histoire d’unir toute la famille autour d’un même cadeau : des prix plus fermes.