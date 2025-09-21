Mais que se passera-t-il une fois que tout le monde aura docilement renouvelé son parc ? Le grand vide. Après le pic vient le creux, et les analystes s'attendent à un sérieux trou d'air dès 2026. Les budgets auront été dépensés, et le prétexte de la mise à jour obligatoire ne fonctionnera plus. Le segment d'entrée de gamme, lui, risque de payer le plus lourd tribut. Les joueurs aux moyens plus limités se tourneront vers les consoles ou les plateformes mobiles, lassés de devoir suivre cette course à l'équipement. Le PC de jeu redeviendrait ainsi un loisir pour une élite capable de suivre le rythme effréné des mises à niveau.

Ce grand frisson de 2025 ressemble donc moins à une nouvelle ère qu'à un spasme de marché, provoqué par un calendrier bien calculé. Il faudra observer si les merveilleuses fonctions d'intelligence artificielle suffiront à convaincre les utilisateurs une fois la migration forcée digérée. Ou si, comme souvent, le soufflé marketing retombera aussi vite qu'il est monté.