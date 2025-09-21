Quelle aubaine pour le jeu sur PC : une fin de support logicielle va forcer des millions de joueurs à renouveler leur matériel. Le marché s’apprête à connaître une année faste, avant que la réalité ne le rattrape brutalement.
Le cabinet Jon Peddie Research nous promet une envolée de 35% du matériel de jeu, atteignant 44,5 milliards de dollars. Quelle heureuse coïncidence, cela correspond à la mise à la retraite forcée de Windows 10 en octobre 2025, obligeant des millions d'utilisateurs à passer à la caisse. Et pour habiller cette migration contrainte, Microsoft a trouvé le prétexte idéal : l’avènement des ordinateurs « intelligents », avec son assistant Copilot en tête de gondole.
Un pic alimenté par Windows 11
La mécanique est d'une simplicité désarmante. Pour goûter aux joies de Windows 11, une nouvelle carte graphique ne suffit pas. Non, ce serait trop facile. Il faut souvent changer le processeur, la carte mère et la mémoire vive, poussant le joueur moyen à acheter une machine neuve plutôt que de se lancer dans un bricolage hasardeux. Un effet d'aubaine formidable pour les constructeurs. Les signes de cette fièvre acheteuse sont déjà là. Les livraisons de cartes graphiques ont connu un bond inhabituel, traduisant une sorte de ruée préventive. Chacun se dépêche d'acheter avant que les prix ne s'envolent ou que les stocks ne fondent, un comportement bien loin d'une croissance saine et durable.
Mais que se passera-t-il une fois que tout le monde aura docilement renouvelé son parc ? Le grand vide. Après le pic vient le creux, et les analystes s'attendent à un sérieux trou d'air dès 2026. Les budgets auront été dépensés, et le prétexte de la mise à jour obligatoire ne fonctionnera plus. Le segment d'entrée de gamme, lui, risque de payer le plus lourd tribut. Les joueurs aux moyens plus limités se tourneront vers les consoles ou les plateformes mobiles, lassés de devoir suivre cette course à l'équipement. Le PC de jeu redeviendrait ainsi un loisir pour une élite capable de suivre le rythme effréné des mises à niveau.
Ce grand frisson de 2025 ressemble donc moins à une nouvelle ère qu'à un spasme de marché, provoqué par un calendrier bien calculé. Il faudra observer si les merveilleuses fonctions d'intelligence artificielle suffiront à convaincre les utilisateurs une fois la migration forcée digérée. Ou si, comme souvent, le soufflé marketing retombera aussi vite qu'il est monté.