« La pause de 90 jours et l'exemption de droits de douane appliquée aux ordinateurs personnels, combinées à un certain niveau d'incertitude sur ce qui se passera après la pause de 90 jours, motivent les fabricants de PC à saisir le moment et à expédier des volumes plus importants que prévu aux États-Unis », a déclaré dans un communiqué Jean Philippe Bouchard, vice-président de la recherche chez IDC's Worldwide PC Trackers.

« Cependant, les prévisions d'aggravation des conditions macroéconomiques dans le monde, et aux États-Unis, caractérisées par des pressions à la hausse sur les prix et une dégradation du sentiment des consommateurs, auront un impact sur le marché des PC au cours du second semestre 2025. Néanmoins, IDC s'attend à ce que la demande commerciale de PC soit saine en 2025, car la migration vers Windows 11 se poursuit avec régularité », lit-on.

Pour rappel, l'entrée en vigueur des droits de douanes voulus par Donald Trump devrait aboutir à 10 à 100% de taxes appliquées sur certains PC, suivant leurs dates de production et leurs lieux de fabrication respectifs, note PCWorld.