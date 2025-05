Tous les spécialistes sont d'accord sur une chose du côté d'Apple : relocaliser la production des iPhone aux États-Unis est quasiment impossible. Pas de quoi pourtant freiner Donald Trump, qui vient de poser un message sur son réseau social Truth Social, qui a dû donner des sueurs froides à Tim Cook.

Il y explique avoir informé « il y a déjà un certain temps » Tim Cook, le patron d'Apple, de sa volonté de voir les iPhone vendus aux États-Unis être produits dans le même pays, et « non pas en Inde, ou dans un autre endroit. »