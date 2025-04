Que faire quand on est Apple, et que le pays où l'on construit ses iPhone va être taxé fortement par les États-Unis ? Car revenir produire directement dans ce pays semble impossible. Alors, il faudrait passer par un État-tiers. Et selon une information du Financial Times, Apple aurait dorénavant les yeux de Chimène pour l'Inde.

La firme de Tim Cook voudrait ainsi changer très vite son fusil d'épaule, et assembler l'ensemble des iPhone qu'elle commercialise aux États-Unis dans le pays le plus peuplé au monde, dès la fin 2026.