Pour la première fois, l'Inde a la primauté sur la production des iPhone

Toujours selon les informations de Bloomberg, les usines Pegatron et Wistron en Inde devraient elles aussi se joindre prochainement à la fête, en plus de l'usine Foxconn, pour la fabrication des iPhone 15 qui s'apprêtent à être officialisés. Pour Apple, l'objectif de cette démarche est clair : s'émanciper de la Chine et diversifier sa chaîne d'approvisionnement. D'ici 2025, la firme dirigée par Tim Cook prévoirait même de produire 25 % de ses iPhone en Inde. Il devrait d'ailleurs en être de même pour certains autres produits phares de la marque (iPad, Apple Watch, AirPod).