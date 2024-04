Bonne nouvelle : les ventes mondiales d'ordinateurs progressent à nouveau !

Durant la pandémie, la demande en appareils électroniques comme les ordinateurs ou les smartphones a explosé, les gens étant contraints d'exploiter de tels gadgets pour travailler et communiquer avec leurs proches. La baisse de cette demande, couplée à l'inflation des prix dans un contexte économique incertain, a contribué à faire drastiquement chuter, dès 2022, les ventes de PC. Cette période de disette s'est prolongée sur de longs trimestres, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2023, avec une chute de 28,7 % des ventes en glissement annuel. Un an plus tard, le secteur renaît finalement de ses cendres.