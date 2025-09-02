Le franchissement de la barre des 49% pour Windows 11 n'est pas anodin. Il marque l'aboutissement d'une longue bataille entamée depuis octobre 2021, date de lancement du système. Pendant près de quatre années, Windows 11 a peiné à convaincre, traînant une réputation d'OS « imposé plus que choisi ». Les chiffres d'août montrent toutefois une certaine stabilisation après la forte poussée estivale.

Cette progression s'explique principalement par l'approche de l'échéance du 14 octobre 2025. Microsoft ne fournira plus aucune mise à jour de sécurité, correctif ou assistance technique pour Windows 10 passé cette date. Une situation qui commence à produire des effets concrets dans les entreprises et chez les particuliers les plus soucieux de sécurité informatique.

Le CERT-FR, l'agence française de cybersécurité, confirme d'ailleurs que 68% des postes de travail des organismes utilisant ses services fonctionnent encore sur une version antérieure à Windows 11.