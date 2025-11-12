La frénésie de l'intelligence artificielle (IA) dévore littéralement les composants des PC, laissant les consommateurs face à une pénurie potentielle inédite. Et, par conséquence, à des prix qui risquent de s'envoler.
Au Japon, les magasins d'électronique commencent à rationner la vente de composants informatiques essentiels aux ordinateurs personnels, à l'instar de cartes SSD, de disques durs et de barrettes de mémoire vive (RAM). En raison, une pénurie mondiale qui s'aggrave et pourrait s'étendre à d'autres régions du monde.
Les usines privilégient les solutions pour les serveurs IA
Ainsi, certaines enseignes n'autorisent plus que deux disques de stockage ou quatre barrettes de mémoire par client, tandis que d'autres imposent un plafond global de quelques articles par groupe d'acheteurs. Seuls les clients qui achètent un PC complet peuvent parfois négocier une exception.
En parallèle, les livraisons arrivent au compte-gouttes. Les distributeurs japonais, débordés, ont suspendu ou retardé l'envoi de certains modèles de SSD et de RAM, sans calendrier précis pour un retour à la normale. Le constat est sans appel : les rayons se vident plus vite qu'ils ne se remplissent, tandis que les commerçants redoutent déjà une flambée des prix dans les semaines à venir.
Car actuellement, les usines détournent leur production vers les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA), alors que la demande ne cesse d'augmenter. Ces infrastructures avalent des quantités astronomiques de SSD et de mémoires DRAM pour entraîner des modèles d'IA, poussant les industriels à privilégier les clients industriels au détriment du grand public.
La bulle de l'IA n'arrange pas les choses
Et cette tendance pourrait encore durer. Car fabriquer une usine de semi-conducteur prend plusieurs années : cela requiert des investissements colossaux et des équipements très complexes. Or, les entreprises du secteur hésitent actuellement à se lancer malgré le boom évident autour de l'IA, craignant, à l'instar de nombreux analystes, une bulle spéculative sur le point d'exploser.
Si c'est le cas, ils se retrouveraient propriétaires d'usines flambant neuves pendant que les commandent chuteraient drastiquement, menant à des pertes immenses. Résultat, les consommateurs risquent d'attendre longtemps avant de voir revenir des composants abordables pour leurs PC.