yomiel

C’est pénible et ça risque d’être durable cette fois.

Un autre pas dans l’élitisation des PC. Windows 11 a déjà filtré pas mal de PC hors du parc fonctionnel.

Et puis il y aura des lois, qui, officiellement, touchent les émissions de gaz à effet de serre mais restreindra surtout la puissance de calcul pour les activités jugées non essentielles et qu’une personne puisse détenir. Comme le sont les activités de cryptomining dans certaines régions du monde (restriction/interdiction).

Il y aura des classements de besoins en stockage/calculs. Et il y aura besoin de s’acquitter une taxe/redevance pour la catégorie jugée comme non-essentielle (l’Etat a besoin de flouze).