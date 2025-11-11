La crise des subprimes en 2008 avait pris de court l'immense majorité des analystes. Seules quelques rares têtes avaient réussi à apercevoir le problème, dont la plus connue est celle de Michael Burry, immortalisé par Christian Bale dans le film The Big Short.

Et la Cassandre des marchés financiers a récidivé, en prévoyant cette fois un éclatement de la bulle IA. Gestionnaire du fonds Scion Asset Management, il a ainsi placé des « put option » sur deux des entreprises les plus emblématiques du secteur, Palantir et NVIDIA, d'une valeur respective de 187,6 et 912 millions de dollars. Pour rappel, dans le monde de la finance, une put option est un instrument qui permet de jouer contre une entreprise dont on estime qu'elle est survalorisée, ce qui devrait entraîner une chute de son cours.