Le marché de l'intelligence artificielle pourrait aujourd'hui être une bulle spéculative. C'est en tout cas l'opinion d'un des noms les plus célèbres de la finance.
Avec les chiffres fous que l'on voit constamment être annoncés du côté du secteur de l'intelligence artificielle, il y a de quoi se demander si l'on ne fait pas face à une nouvelle bulle spéculative. C'est l'opinion d'un Cory Doctorow, auteur de science-fiction et critique technologique. Mais un nom bien plus important s'est ajouté à la cohorte des esprits sceptiques, un nom qui pourrait faire mal.
Michael Burry, le prophète de la crise de 2008, parie sur un éclatement de la bulle IA
La crise des subprimes en 2008 avait pris de court l'immense majorité des analystes. Seules quelques rares têtes avaient réussi à apercevoir le problème, dont la plus connue est celle de Michael Burry, immortalisé par Christian Bale dans le film The Big Short.
Et la Cassandre des marchés financiers a récidivé, en prévoyant cette fois un éclatement de la bulle IA. Gestionnaire du fonds Scion Asset Management, il a ainsi placé des « put option » sur deux des entreprises les plus emblématiques du secteur, Palantir et NVIDIA, d'une valeur respective de 187,6 et 912 millions de dollars. Pour rappel, dans le monde de la finance, une put option est un instrument qui permet de jouer contre une entreprise dont on estime qu'elle est survalorisée, ce qui devrait entraîner une chute de son cours.
Des sommes folles en jeu, qui ne rassurent pas
Michael Burry parie ainsi très clairement contre ce qu'il voit comme une bulle spéculative prête à exploser. L'annonce de ce pari, communiquée par le Financial Times, arrive à un moment où les investisseurs commencent à être nerveux sur le fait que la hausse des cours puisse encore continuer longtemps ou pas.
Il faut dire que les chiffres du secteur de l'IA sont tout simplement fous. OpenAI a ainsi à lui seul a passé des contrats d'une valeur phénoménale avec Amazon (38 milliards de dollars), NVIDIA (100 milliards de dollars) ou bien Oracle (300 milliards de dollars), qui ont de quoi étourdir. On peut aussi jeter un œil à la valorisation de NVIDIA, à l'heure actuelle de 4 840 milliards de dollars, ce qui est tout bonnement supérieur au PIB de l'Allemagne. De quoi finir par en interroger certains ?