Mais il n'y a pas que les GPU dans cette affaire. OpenAI pourra aussi compter sur des dizaines de millions de processeurs CPU traditionnels. L'objectif est de faire tourner les fameux « agents autonomes », ces programmes capables d'exécuter des tâches complexes sans intervention humaine. Le tout devrait être opérationnel d'ici la fin 2026, avec une porte ouverte pour continuer l'expansion en 2027 et au-delà. Autant dire qu'on ne joue pas dans la cour des petits ici.