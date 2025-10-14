Aujourd'hui, OpenAI est, comme tous les autres spécialistes de l'IA, particulièrement dépendant des GPU de NVIDIA. Une dépendance dont l'entreprise de Sam Altman veut se débarrasser au plus vite, comme le montre le nouveau deal qui vient d'être passé avec Broadcom.

Ensemble, ils vont développer le matériel nécessaire au développement des modèles IA, des accélérateurs IA (des puces spécialisées dans le domaine). « OpenAI concevra les accélérateurs et les systèmes, qui seront développés et déployés en partenariat avec Broadcom » a-t-il été résumé dans le communiqué de presse produit par les partenaires.