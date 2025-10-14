On n'arrête vraiment plus OpenAI. La firme à l'origine de ChatGPT vient en effet d'annoncer la signature d'un nouveau partenariat avec un géant des semi-conducteurs.
Il semblerait que presque tout ce qui se passe de grand en ce moment dans la tech américaine passe par OpenAI. Après des deals passés avec Oracle ou NVIDIA, l'entreprise à l'origine de ChatGPT a récemment surpris la planète avec un partenariat avec AMD, dont elle pourrait à terme acquérir 10% du capital. Et ça n'était pas fini, puisqu'un nouveau contrat avec Broadcom vient d'être annoncé.
OpenAI et Broadcom vont construire ensemble des puces IA
Aujourd'hui, OpenAI est, comme tous les autres spécialistes de l'IA, particulièrement dépendant des GPU de NVIDIA. Une dépendance dont l'entreprise de Sam Altman veut se débarrasser au plus vite, comme le montre le nouveau deal qui vient d'être passé avec Broadcom.
Ensemble, ils vont développer le matériel nécessaire au développement des modèles IA, des accélérateurs IA (des puces spécialisées dans le domaine). « OpenAI concevra les accélérateurs et les systèmes, qui seront développés et déployés en partenariat avec Broadcom » a-t-il été résumé dans le communiqué de presse produit par les partenaires.
Le géant de l'IA veut mettre à profit son expérience dans l'IA pour concevoir de meilleures puces
L'objectif d'OpenAI est de pouvoir intégrer les enseignements tirés du développement des meilleures modèles IA directement dans le matériel, en s'occuper de la partie conception, ce qui pourrait ouvrir « la voie à de nouveaux niveaux de capacités et d'intelligence. » Les racks qui seront mis au point seront développés avec l'architecture Ethernet et les technologies de connectivité PCle et optiques de Broadcom.
Les premiers racks commenceront à être déployés durant le second semestre 2026, avec un contrat qui devrait s'achever à la fin 2029. L'ensemble des infrastructures au programme aura une puissance de 10 gigawatts, ce qui est un chiffre encore plus démesuré que l'accord passé avec AMD (on parle de 6 gigawatts de puissance pour ce dernier). À quoi donc ressemblera OpenAI d'ici à la fin de la décennie ?