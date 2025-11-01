Les rabat-joie entrent en scène

Face à cet enthousiasme général, quelques voix discordantes commencent à se faire entendre. Et pas des moindres. Bill Gates, qui n'est pourtant pas le dernier à vanter l'IA, a récemment averti qu'une bulle était en train de se former et que de nombreux investissements finiraient « sans issue ». Une douche froide pour ceux qui pensaient que l'argent coulait à flots sans risque.

Plus acide, l'auteur Cory Doctorow prédit un effondrement imminent. Il rappelle que 95% des entreprises qui tentent de mettre en place des projets d'IA échouent lamentablement. « L'IA ne peut pas faire votre travail, mais un commercial d'IA peut convaincre votre patron de vous licencier pour vous remplacer par une IA incapable de faire votre travail », ironise-t-il. Lorsque la fête sera finie, beaucoup pourraient se réveiller avec la gueule de bois, des postes en moins et des systèmes qui ne fonctionnent pas.

Ces craintes sont alimentées par des chiffres bien réels. OpenAI, la star du secteur, aurait perdu la somme colossale de 12 milliards de dollars sur le dernier trimestre, forçant son principal partenaire Microsoft à constater une dépréciation de plus de 11 milliards. Des pertes abyssales qui interrogent sur la viabilité à long terme d'un modèle économique qui brûle du capital à une vitesse inédite.

Une vision à quitte ou double

Pourtant, rien de tout cela ne semble perturber la confiance de Jensen Huang. Le patron de NVIDIA campe sur ses positions, affirmant que nous ne sommes qu'à la première année d'un cycle qui en durera au moins dix. Sa valorisation stratosphérique, dépassant désormais le PIB de nations comme le Japon ou le Royaume-Uni, lui donne pour l'instant raison.