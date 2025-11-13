Le Black Friday continue de s’intensifier chez Amazon avec une nouvelle salve d’offres qui décoiffe. Vidéoprojecteur 4K, robot aspirateur, TV OLED, PC portable ou encore smartphone haut de gamme : les réductions du jour frappent fort et promettent de vraies économies juste avant le week-end.
Le Black Friday s’installe plus que jamais au cœur de l’actualité, et Amazon déroule aujourd’hui une sélection de deals particulièrement agressifs. Entre les écrans OLED, les PC portables polyvalents, les aspirateurs robots dernier cri ou les SSD pour booster un PC ou une PS5, les opportunités ne manquent pas.
Cette journée est idéale pour renouveler son matériel sans exploser son budget, surtout alors que la période s’annonce riche en promotions sur toutes les gammes de produits. Pour vous simplifier la vie, nous avons sélectionné les sept offres les plus pertinentes du moment, celles qui offrent un vrai rapport valeur/prix et qui répondent à des besoins concrets du quotidien.
Les dernières ventes flash à saisir
- Vidéoprojecteur 4K Dolby & Netflix officiel à 197,88 € au lieu de 329,99 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 (14”) à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Crucial T500 2 To Gen4 + dissipateur à 139,14 € au lieu de 205,99 €
- Roborock QV35A aspirateur robot/laveur à 379,99 € au lieu de 589,99 €
- Dyson WashG1 aspirateur lavant à 330,00 € au lieu de 699,00 €
- Philips 55OLED760 Ambilight (OLED 55”) à 799,00 € au lieu de 1 599,00 €
- Google Pixel 10 – 128 Go à 699,00 € au lieu de 899,00 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (code : SAVE10)
- 10 To de stockage pCloud + gestionnaire de mdp offert à - de 200€/an
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Un Black Friday parfait pour renouveler son équipement
Les promotions de ce vendredi intéressent aussi bien les amateurs de home cinéma que ceux qui cherchent à s’équiper pour le télétravail ou le divertissement. Le vidéoprojecteur 4K attire d’abord l’attention grâce à son support Dolby, son autofocus et sa certification Netflix, un trio rare sous les 200€. C’est une belle manière de transformer un salon en vraie salle de cinéma sans dépenser plus que nécessaire. Autre point fort du jour : le Lenovo IdeaPad Slim 3, qui profite d’une configuration solide pour ce tarif, en particulier avec son Core i5-13420H et ses 16 Go de RAM, idéal pour la bureautique avancée ou les étudiants.
La sélection est également marquée par des offres sur des produits à forte valeur ajoutée, comme le Crucial T500, l’un des SSD Gen4 les plus prisés du marché et compatible PS5, ou encore le Roborock QV35A, qui combine aspiration 8 000 Pa et nettoyage rotatif avec station multifonctions. Les amateurs de nettoyage trouveront également le Dyson WashG1 à un prix rarement vu, tandis que les passionnés d’image pourront se tourner vers le Philips 55OLED760, un excellent ticket d’entrée dans l’univers OLED avec Ambilight. Et pour finir, le Google Pixel 10, fraîchement sorti, devient bien plus accessible, parfait pour la photo et les usages intensifs.
Comment profiter pleinement du Black Friday Amazon ?
Rechercher les bonnes promotions devient crucial à ce stade de la période, car les stocks fondent rapidement. Pour éviter de passer à côté d’une offre intéressante, il reste judicieux d’activer les notifications Amazon, de tenir plusieurs listes d’envies et de comparer les prix avec les historiques du marché. Les ventes flash du vendredi sont d’ailleurs souvent annonciatrices des plus grosses réductions du week-end, ce qui explique leur niveau de remise parfois très agressif.
Il peut aussi être utile de vérifier les options comme Amazon Prime, qui permet d’accéder plus tôt à certaines ventes flash et garantit des livraisons rapides, souvent indispensables lorsque les produits s’arrachent. Le reconditionné Amazon est une autre piste à envisager : certaines références y sont disponibles avec des remises supplémentaires tout en conservant une garantie solide. Enfin, garder un œil sur les tests de produits aide à faire un bon choix – par exemple, notre test du Pixel 10 met en lumière ses améliorations en photo et son endurance, ce qui peut guider votre achat si le smartphone vous intéresse.