Les promotions de ce vendredi intéressent aussi bien les amateurs de home cinéma que ceux qui cherchent à s’équiper pour le télétravail ou le divertissement. Le vidéoprojecteur 4K attire d’abord l’attention grâce à son support Dolby, son autofocus et sa certification Netflix, un trio rare sous les 200€. C’est une belle manière de transformer un salon en vraie salle de cinéma sans dépenser plus que nécessaire. Autre point fort du jour : le Lenovo IdeaPad Slim 3, qui profite d’une configuration solide pour ce tarif, en particulier avec son Core i5-13420H et ses 16 Go de RAM, idéal pour la bureautique avancée ou les étudiants.

La sélection est également marquée par des offres sur des produits à forte valeur ajoutée, comme le Crucial T500, l’un des SSD Gen4 les plus prisés du marché et compatible PS5, ou encore le Roborock QV35A, qui combine aspiration 8 000 Pa et nettoyage rotatif avec station multifonctions. Les amateurs de nettoyage trouveront également le Dyson WashG1 à un prix rarement vu, tandis que les passionnés d’image pourront se tourner vers le Philips 55OLED760, un excellent ticket d’entrée dans l’univers OLED avec Ambilight. Et pour finir, le Google Pixel 10, fraîchement sorti, devient bien plus accessible, parfait pour la photo et les usages intensifs.