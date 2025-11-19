Il y a peu, les observateurs du marché de la carte graphique se réjouissaient de voir – enfin – certains modèles de dernière génération passer sous le prix public conseillé de lancement… la joie aura été de courte durée.

Annoncée depuis plusieurs mois par des analystes comme ceux de TrendForce, la hausse des prix de la DRAM et la Flash est aujourd'hui une réalité. Alors que les fabricants traînent les pieds à l'idée d'augmenter la production de ces puces sur lesquelles les marges sont faibles – et préfèrent miser sur la HBM tant appréciée par l'intelligence artificielle – les stocks fondent et il devient de plus en plus dur pour les intégrateurs de trouver des produits abordables.