Ça me fait penser à la période COVID où les Cartes Graphiques étaient en pénurie et hors de prix…

S’ils font ça, c’est qu’ils ont des arguments de penser que le marcher va ralentir et ils se gardent alors une marge de manœuvre confortable pour anticiper des futurs ventes.

Faut regarder alors le marcher des matières premières et des puces pour comprendre cette stratégie qui n’est surement pas due au hasard.

La chute de l’€ est proche et vient de passer sous le $ depuis peu donc la tendance va peut être s’accélérer et ils anticipent.