Les tarifs de la mémoire vive ont explosé en 2025, avec des hausses dépassant les 170% sur douze mois. Face à cette flambée, ASUS, MSI et leurs confrères adoptent une stratégie aussi brutale qu'éloquente : stocker massivement avant que le chaos annoncé pour 2026 ne devienne réalité.
Le marché de la RAM traverse actuellement une tempête parfaite qui bouleverse tous les équilibres. L'intelligence artificielle, dans son appétit insatiable pour la puissance de calcul, aspire les volumes de mémoire haute bande passante destinés aux serveurs et laisse les fabricants de PC sur leur faim. Pendant ce temps, les trois géants Samsung, SK Hynix et Micron ont pris des décisions stratégiques qui accélèrent la transition technologique, créant une situation où l'offre s'effondre tandis que la demande explose.
Quand les stocks fondent comme neige au soleil
Les chiffres donnent le vertige. Les stocks de mémoire RAM chez les principaux constructeurs sont tombés à environ 8 semaines de disponibilité au quatrième trimestre 2025, contre 10 semaines l'année précédente. Cette dégringolade s'explique par une série de décisions en cascade qui ressemblent fort à un abandon programmé. Samsung a cessé la production de puces DDR4 8Gb en avril 2025, Micron a annoncé l'arrêt des modules serveur DDR4 hérités, et SK Hynix a réduit sa part de production DDR4 à seulement 20%. Cette convergence vise clairement à forcer la transition vers la DDR5 et surtout vers la mémoire HBM, bien plus lucrative pour les fabricants.
Face à ce signal d'alarme, les constructeurs ne restent pas les bras croisés. ASUS, MSI et autres géants de l'informatique stockent désormais agressivement de la mémoire et négocient des contrats d'approvisionnement sur 2 à 3 ans, une pratique inhabituelle dans une industrie habituée à des cycles bien plus courts. Cette manœuvre préventive illustre une certitude partagée : les prix vont continuer à grimper, et mieux vaut sécuriser l'approvisionnement maintenant plutôt que de négocier dans le chaos.
Les prix de la DRAM ont bondi de 171,8% d'une année sur l'autre selon les données du troisième trimestre 2025. Pour mettre cela en perspective, l'augmentation dépasse celle de l'or, ce qui en dit long sur l'intensité de la pression. DDR5, la technologie supposée apporter stabilité, n'échappe pas à cette dynamique inflationniste.
L'intelligence artificielle dicte sa loi
Pour comprendre ce renversement de pouvoir, il suffit d'observer qui fixe désormais les règles. Avant, quand les tarifs montaient, la demande fléchissait naturellement. Mais l'intelligence artificielle a changé la donne. La demande provenant des géants technologiques poursuit sa croissance indépendamment des tarifs. Ceux qui construisent les centres de données ont besoin de capacité, point final.
La mémoire haute bande passante consomme plus de trois fois la capacité d'usine d'une puce DDR5 standard, mais offre des marges bénéficiaires bien supérieures. Résultat : DDR4 et DDR5 ne reçoivent que les résidus de capacité après allocation HBM. Les constructeurs de PC deviennent des acheteurs de second rang, acceptant des prix imposés faute d'alternative.
Les experts reconnaissent désormais l'ampleur de la crise imminente. Samsung et SK Hynix ont déjà notifié à leurs clients une augmentation de 30% des prix DRAM pour le quatrième trimestre 2025. Les anticipations pour 2026 ne promettent rien de meilleur, et l'absence de promotions lors du Black Friday 2025 pour certains revendeurs en est le symptôme le plus visible. La pénurie n'est plus théorique, elle frappe désormais aux portes.