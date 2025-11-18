L'homme à la tête d'Alphabet (Google), Sundar Pichai, a donné un entretien avec la BBC qui n'est pas particulièrement rassurant. Si, évidemment, en tant que chef d'un géant bénéficiaire des investissements IA, il affirme que nous vivons un « moment extraordinaire », il a ajouté qu'il y avait bien, sur le marché, des « éléments d'irrationalité ».

De quoi rappeler à certains une époque vieille de plus de 25 ans, et la période folle de la bulle internet. Interrogé par la BBC sur l'exposition d'Alphabet à cette bulle IA, Sundar Pichai estime que même dans ce scénario catastrophe, l'entreprise pourrait faire face. Mais il a ajouté une prédiction assez sombre : « je pense qu'aucune entreprise ne sera épargnée, y compris la nôtre. »