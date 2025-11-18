Bill Gates détient de très nombreuses actions de Microsoft encore aujourd'hui, bien qu'il ait quitté toute fonction opérationnelle au sein de l'entreprise depuis 2008. Mais l'on a pourtant vu l'homme d'affaires réduire sa participation au fil des années, depuis l'entrée en bourse en 1986, quand il détenait alors 44,9% des parts.

Mais ce qui vient d'être annoncé est peut-être un moment extrêmement significatif. Car la fondation Bill et Melinda Gates, qui détient ses actions restantes, vient de se délester d'un coup de 65% de sa participation restante dans Microsoft. Soit 17 millions d'actions, qui ont été vendues pour une somme folle de 8,8 milliards de dollars !