Bill Gates vient d'étonner le monde des affaires. Car sa fondation a vendu une bonne partie des actions de Microsoft qu'il détenait.
Cet été, Microsoft était la seconde entreprise de l'histoire à dépasser les 4 000 milliards de capitalisation boursière. Un chiffre fou, surtout quand on possède des actions de l'entreprise depuis longtemps… comme Bill Gates. L'homme qui a fondé la société il y a maintenant cinquante ans fait en effet partie de ceux qui bénéficient le plus de cette explosion des cours, avec les actions qu'il détient historiquement. Des actions qu'il a finalement décidé de vendre, comme on vient de l'apprendre.
Bill Gates vend la grande majorité de ses actions Microsoft
Bill Gates détient de très nombreuses actions de Microsoft encore aujourd'hui, bien qu'il ait quitté toute fonction opérationnelle au sein de l'entreprise depuis 2008. Mais l'on a pourtant vu l'homme d'affaires réduire sa participation au fil des années, depuis l'entrée en bourse en 1986, quand il détenait alors 44,9% des parts.
Mais ce qui vient d'être annoncé est peut-être un moment extrêmement significatif. Car la fondation Bill et Melinda Gates, qui détient ses actions restantes, vient de se délester d'un coup de 65% de sa participation restante dans Microsoft. Soit 17 millions d'actions, qui ont été vendues pour une somme folle de 8,8 milliards de dollars !
Une simple volonté de rééquilibrer le portefeuille ?
On parle beaucoup de bulle IA ces derniers temps, avec l'explosion des investissements dans le secteur dont on a pu être témoin. Résultat, n'importe quelle vente massive tend à intriguer, d'aucuns voyant là des manœuvres d'homme d'affaires avertis sentant les mauvais temps venir - à l'image de la vente par Softbank de l'ensemble de ses actions NVIDIA.
Mais ça n'est peut-être pas là la bonne explication. Certains experts arguent en effet que cette vente pourrait avoir tout simplement pour objectif de mieux équilibrer les investissements du portefeuille de la fondation, qui historiquement était concentrés pour 67% dans trois entreprises. La fondation Bill et Melinda Gates continue par ailleurs de détenir plus de 9 millions d'actions Microsoft (d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars). Elle reste ainsi en soutien de la société créée par Bill Gates, tout en ramassent de superbes bénéfices liés à la frénésie de l'IA.