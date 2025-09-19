Récemment, la firme de Redmond a mené un vaste plan de licenciements, se séparant de quelque 9 000 salariés. Une décision expliquée par des investissements massifs dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle (IA). Depuis, les observateurs font part de remous en interne, alors que la culture de Microsoft a toujours été basée sur le partage et la compréhension. Des révélations de Nadella lors d'une réunion réservée aux employés de l'entreprise nous donnent des éléments de réponses sur ce pivotement majeur.