Satya Nadella, P.-D.G de Microsoft, craint plus que jamais pour l'avenir de son entreprise. Au point d'instiller de la peur dans les rangs de ses employés. Mais que se passe-t-il, au juste ?
Récemment, la firme de Redmond a mené un vaste plan de licenciements, se séparant de quelque 9 000 salariés. Une décision expliquée par des investissements massifs dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle (IA). Depuis, les observateurs font part de remous en interne, alors que la culture de Microsoft a toujours été basée sur le partage et la compréhension. Des révélations de Nadella lors d'une réunion réservée aux employés de l'entreprise nous donnent des éléments de réponses sur ce pivotement majeur.
Microsoft n'est plus toute jeune…
Le constat du dirigeant est sans appel : dans sa 51e année, le géant des logiciels n'est plus tout jeune, et c'est une spécificité d'autant plus préjudiciable dans une filière en constante évolution comme la technologie.
« Si l'on examine un ensemble d'indicateurs, nous sommes en pleine expansion. Mais en même temps, quand je pense au degré de difficulté qui nous attend, pour naviguer dans un secteur en pleine mutation, nous avons du pain sur la planche », a expliqué Nadella.
Le P.-D.G craint par-dessus tout l'intelligence artificielle. Même si Microsoft est aujourd'hui l'un des leaders de ce marché si convoité, notamment avec l'intégration de Copilot dans ses outils bureautiques, l'avancée éclair de nouvelles fonctionnalités l'inquiète : et si, un jour, les logiciels si populaires de l'entreprise n'étaient plus nécessaires ?
Une peur dont il faisait déjà part plus tôt cette année lors d'une conférence téléphonique avec ses actionnaires : « À l'heure où les plateformes évoluent, il faut s'assurer de tirer parti des nouveaux designs gagnants, et ne pas se contenter de reproduire ce qui a été fait dans la génération précédente. Il vaut mieux conquérir le nouveau plutôt que de se contenter de protéger le passé », déclarait-il. Le spectre de l'énorme loupé dans le domaine smartphone pèse également sur Microsoft.
L'exemple de DEC
Satya Nadella a un exemple concret en tête : le destin de Digital Equipment Corporation (DEC). Au début des années 70, cette entreprise dominait largement le monde des mini-ordinateurs. Mais la concurrence d'IBM et de nouveaux acteurs l'ont faite tomber aux oubliettes. « Notre secteur regorge d'exemples d'entreprises qui étaient autrefois florissantes et qui ont tout simplement disparu. Je suis hanté par l'un d'entre eux en particulier, celui de DEC », a-t-il révélé.
« Nous pouvons conserver nos valeurs et veiller à les respecter, tout en reconnaissant que les marchés financiers obéissent à une vérité simple : aucune entreprise n'a le droit d'exister éternellement », a prévenu le P.-D.G.
Aujourd'hui, Microsoft reste malgré tout l'une des sociétés les plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière qui atteint les 3 800 milliards de dollars. Mais ces préoccupations semblent légitimes dans un secteur en pleine tornade.