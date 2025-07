Le chiffre le plus marquant avancé par Judson Althoff est sans conteste celui des 500 millions de dollars d'économies réalisées sur la seule année passée. Ce gain provient majoritairement de l'optimisation des call centers (centres d'appels) grâce à des outils d'intelligence artificielle. Selon le dirigeant, cette automatisation a non seulement réduit les coûts, mais aussi amélioré la satisfaction des clients et des employés.

Les bénéfices de l'IA ne se limitent pas au support client. Microsoft intègre ces technologies dans tous ses métiers, notamment dans le développement logiciel. L'IA générerait déjà 35% du code des nouveaux produits, ce qui accélère considérablement leur mise sur le marché. L'outil GitHub Copilot, qui compte 15 millions d'utilisateurs, est le fer de lance de cette transformation. L'entreprise a également commencé à utiliser l'IA pour gérer ses relations avec de plus petits clients, une initiative qui rapporterait déjà plusieurs dizaines de millions de dollars.

Ces gains de productivité sont le fruit d'une stratégie délibérée et d'investissements considérables. Microsoft a prévu une enveloppe de 80 milliards de dollars pour son année fiscale 2025, principalement destinée à l'expansion de ses data centers pour soutenir la demande en services d'IA. Les économies réalisées, y compris via la réduction des effectifs, permettent ainsi de financer ce pivot stratégique vers une infrastructure centrée sur l'intelligence artificielle.