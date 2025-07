Dans sa publication, depuis supprimée, Matt Turnbull entendait offrir « le meilleur conseil possible » aux milliers de collaborateurs remerciés. Sa recommandation ? Utiliser des agents conversationnels tels que ChatGPT et Copilot, l'outil maison de Microsoft, pour « alléger la charge émotionnelle et cognitive qui accompagne la perte d'un emploi ». Une démarche qu'il jugeait utile pour aider les personnes dépassées par la situation à y voir plus clair, plus calmement.

Le producteur, en poste depuis plus de 15 ans chez Microsoft, est allé jusqu'à proposer des exemples de prompts (instructions pour l'IA) très spécifiques. Il suggérait de demander à l'IA de l'aide pour planifier sa recherche d'emploi, rédiger des messages de prise de contact ou encore améliorer son CV. Le conseil le plus critiqué invitait à écrire : « Je souffre du syndrome de l'imposteur après avoir été licencié. Pouvez-vous m'aider à recadrer cette expérience d'une manière qui me rappelle mes compétences ? ».