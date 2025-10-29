Microsoft et OpenAI travailleront dorénavant sous de nouvelles modalités, comme l'annoncent les deux sociétés, qui ont réussi à trouver un accord le mardi 28 octobre. Dans le cadre de cet accord, Microsoft devient actionnaire d'OpenAI à hauteur de 27% de son capital, ce qui, avec une capitalisation de 500 milliards de dollars pour la firme de Sam Altman, valorise sa part à 135 milliards de dollars.

Cette participation est accompagnée de plusieurs engagements. Microsoft aura ainsi accès à l'ensemble des modèles et des plateformes développés par OpenAI jusqu'en 2032, même s'il s'agit de modèles d'intelligence générale artificielle (AGI). L'accord exclut par contre les objets physiques que l'entreprise cherche à construire avec Jony Ive.