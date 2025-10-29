Le créateur de ChatGPT est enfin arrivé au bout de ses négociations avec son grand sponsor, Microsoft. Ils ont signé ensemble un accord qui fait dorénavant du géant américain un actionnaire de poids au sein d'OpenAI.
Microsoft est un partenaire d'OpenAI depuis quasiment sa naissance. Leur collaboration, entamée en 2016, s'est matérialisée à partir de 2019 par l'investissement de fonds très importants par Microsoft dans la jeune pousse – plus de 13 milliards de dollars. Les deux entités étaient depuis un an en négociation pour donner une nouvelle forme à leur travail en commun. Et après l'accord préliminaire trouvé au mois de septembre dernier, ils ont trouvé un accord final.
OpenAI et Microsoft entament une nouvelle étape de leur collaboration
Microsoft et OpenAI travailleront dorénavant sous de nouvelles modalités, comme l'annoncent les deux sociétés, qui ont réussi à trouver un accord le mardi 28 octobre. Dans le cadre de cet accord, Microsoft devient actionnaire d'OpenAI à hauteur de 27% de son capital, ce qui, avec une capitalisation de 500 milliards de dollars pour la firme de Sam Altman, valorise sa part à 135 milliards de dollars.
Cette participation est accompagnée de plusieurs engagements. Microsoft aura ainsi accès à l'ensemble des modèles et des plateformes développés par OpenAI jusqu'en 2032, même s'il s'agit de modèles d'intelligence générale artificielle (AGI). L'accord exclut par contre les objets physiques que l'entreprise cherche à construire avec Jony Ive.
Le leader mondial de l'IA va changer de statut
OpenAI de son côté s'engage à acheter des capacités supplémentaires afin d'entraîner ses modèles chez la filiale spécialisée dans le cloud de Microsoft, Azure, et ce, pour des contrats d'une valeur totale de 250 milliards de dollars. L'annonce a été saluée par les marchés, avec le titre de Microsoft qui a gagné d'un coup 3% à la Bourse lorsqu'elle a été connue.
Enfin, le numéro 1 mondial de l'intelligence artificielle va par ailleurs changer de statut, et passer à celui d'entreprise à mission, soit une entreprise privée à objectifs non financiers. Ce nouveau statut est une nécessité pour la start-up de Sam Altman afin de débloquer une partie des fonds que Softbank veut investir dans OpenAI.