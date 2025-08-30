Microsoft a développé MAI-Voice-1 et MAI-1-preview pour tester l’IA sur ses services existants. MAI-Voice-1 génère une minute d’audio en moins d’une seconde sur un seul GPU. Le modèle alimente Copilot Labs, Copilot Daily et Copilot Podcasts. L’équipe suit les résultats et note la précision des voix synthétiques.

MAI-1-preview utilise 15 000 GPU NVIDIA H100. Il fournit des réponses détaillées aux utilisateurs et permet d’expérimenter de nouvelles fonctionnalités de Copilot. Les testeurs américains peuvent demander un accès anticipé pour certains scénarios précis. LMArena a classé ce modèle treizième mondial en qualité de sortie, derrière grok-3-preview-02-24 et devant gemini-2.5-flash.

Mustafa Suleyman a déclaré : « Nous devons être capables de disposer de l’expertise interne pour créer les modèles les plus solides au monde ». Microsoft exploite son cluster GB200 pour observer le fonctionnement des modèles et identifier les usages les plus efficaces. Ces deux outils servent à tester la génération vocale et la réponse aux instructions dans des contextes concrets.