Selon Bret Taylor, président du conseil d'administration d'OpenAI, l'entité à but non lucratif obtiendrait une participation de plus de 100 milliards de dollars dans la nouvelle structure, soit environ 20% de la valorisation de 500 milliards visée par l'entreprise. Cette somme positionnerait l'organisation parmi les fondations philanthropiques les mieux dotées au monde.

Les performances financières récentes d'OpenAI légitiment ces ambitions stratégiques. L'entreprise a atteint 13 milliards de dollars de revenus annualisés en juillet 2025, doublant son chiffre d'affaires en seulement sept mois. Cette croissance s'appuie sur une base utilisateur en expansion constante : ChatGPT compte désormais 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires actifs, contre 400 millions en février dernier.

Le modèle économique diversifié d'OpenAI repose sur plusieurs piliers. Les abonnements grand public (ChatGPT Plus à 20 dollars mensuels) génèrent la majeure partie des revenus, complétés par les offres entreprise et l'API payante. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 5 millions d'utilisateurs professionnels, une progression notable depuis les 3 millions enregistrés en juin.

Cette dynamique financière alimente les projets d'infrastructure les plus ambitieux du secteur. OpenAI pilote le projet Stargate, une initiative de 500 milliards de dollars sur quatre ans menée avec SoftBank, Oracle et MGX. L'objectif : déployer 10 gigawatts de capacité de calcul dédiée à l'IA sur le territoire américain.