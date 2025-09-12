Microsoft et OpenAI viennent de signer un accord préliminaire qui pourrait transformer l'avenir du laboratoire d'intelligence artificielle. Cette entente, annoncée jeudi 11 septembre, lève l'un des obstacles majeurs à la restructuration d'OpenAI et ouvre la voie à une éventuelle introduction en bourse.
L'accord signé entre les deux géants technologiques prend la forme d'un mémorandum d'entente non-contraignant qui redéfinit les termes de leur partenariat. Cette nouvelle donne permet à OpenAI de poursuivre sa transformation en société à but lucratif tout en conservant sa mission originelle. La restructuration proposée verrait l'organisation à but non lucratif d'OpenAI maintenir le contrôle sur une nouvelle Public Benefit Corporation (PBC), un statut hybride qui équilibre rentabilité et impact sociétal.
Une croissance financière fulgurante qui justifie les ambitions
Selon Bret Taylor, président du conseil d'administration d'OpenAI, l'entité à but non lucratif obtiendrait une participation de plus de 100 milliards de dollars dans la nouvelle structure, soit environ 20% de la valorisation de 500 milliards visée par l'entreprise. Cette somme positionnerait l'organisation parmi les fondations philanthropiques les mieux dotées au monde.
Les performances financières récentes d'OpenAI légitiment ces ambitions stratégiques. L'entreprise a atteint 13 milliards de dollars de revenus annualisés en juillet 2025, doublant son chiffre d'affaires en seulement sept mois. Cette croissance s'appuie sur une base utilisateur en expansion constante : ChatGPT compte désormais 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires actifs, contre 400 millions en février dernier.
Le modèle économique diversifié d'OpenAI repose sur plusieurs piliers. Les abonnements grand public (ChatGPT Plus à 20 dollars mensuels) génèrent la majeure partie des revenus, complétés par les offres entreprise et l'API payante. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 5 millions d'utilisateurs professionnels, une progression notable depuis les 3 millions enregistrés en juin.
Cette dynamique financière alimente les projets d'infrastructure les plus ambitieux du secteur. OpenAI pilote le projet Stargate, une initiative de 500 milliards de dollars sur quatre ans menée avec SoftBank, Oracle et MGX. L'objectif : déployer 10 gigawatts de capacité de calcul dédiée à l'IA sur le territoire américain.
Des défis réglementaires et concurrentiels à surmonter
La restructuration d'OpenAI doit encore franchir plusieurs étapes cruciales. Les procureurs généraux de Californie et du Delaware, qui supervisent les organisations à but non lucratif, doivent approuver cette transformation. Ces autorités se montrent particulièrement vigilantes concernant la préservation de la mission originelle d'OpenAI et les garanties de sécurité de ses technologies.
L'évolution du partenariat avec Microsoft témoigne également des tensions sous-jacentes. Si les termes financiers précis ne sont pas divulgués, l'accord modifie l'exclusivité dont bénéficiait le géant de Redmond. OpenAI peut désormais diversifier ses partenariats cloud, comme en témoigne son récent accord de 300 milliards de dollars avec Oracle.
Ces changements interviennent dans un contexte de préoccupations croissantes concernant une éventuelle bulle spéculative autour de l'IA. Sam Altman avait d'ailleurs exprimé ses craintes face à un marché en surchauffe, comparant la situation actuelle à la bulle Internet des années 2000. Cette prudence pourrait expliquer la réticence du dirigeant concernant une introduction en bourse immédiate.
Des perspectives d'IPO nuancées malgré la pression des investisseurs
Malgré l'accord avec Microsoft, Sam Altman maintient une position ambivalente concernant une éventuelle cotation en bourse. Le PDG d'OpenAI a récemment déclaré ne pas se considérer comme « bien adapté pour diriger une entreprise publique », tout en reconnaissant que l'entreprise devra « probablement » s'introduire en bourse un jour.
Cette prudence contraste avec la pression exercée par certains investisseurs. SoftBank, qui a investi 40 milliards de dollars dans OpenAI, a lié une partie de cet engagement à la réalisation de la restructuration avant la fin 2025. D'autres fonds d'investissement se montrent prêts à valoriser l'entreprise à 500 milliards de dollars, soit une hausse de 67% par rapport à sa valorisation actuelle.
L'entreprise reste néanmoins déficitaire malgré ses revenus en croissance. OpenAI prévoit de brûler 8 milliards de dollars de liquidités en 2025, soit un milliard de plus que ses prévisions initiales. Ces besoins financiers massifs alimentent les discussions sur l'opportunité d'un accès aux marchés publics pour financer ses ambitions technologiques.