Sur le papier, la manœuvre est purement comptable. SoftBank a un besoin criant de liquidités pour tenir ses promesses. Le groupe doit verser 22,5 milliards de dollars pour porter son engagement dans OpenAI à 30 milliards, et finaliser le rachat du concepteur de puces Ampere Computing pour 6,5 milliards. Une petite fortune à trouver en un temps record. Pour remplir les caisses, on n'hésite donc pas à vendre les bijoux de famille. Même si le bijou en question est un NVIDIA plus étincelant que jamais. La direction parle d'une décision « pratique », une façon polie de dire que la fin justifie les moyens.​

Pourtant, cette explication laisse un arrière-goût de comédie. Car le projet phare d'OpenAI, ce fameux « Stargate » à 500 milliards de dollars, tournera massivement grâce aux puces... NVIDIA. Vendre ses actions pour financer un projet qui enrichira celui dont on vient de se séparer ? Il fallait y penser. On frôle le génie, ou l'absurdité.​