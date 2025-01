Ampere Computing n'est pas un petit nouveau dans le secteur. Fondée en 2017 par d'anciens cadres d'Intel, l'entreprise s'est rapidement fait un nom grâce à ses processeurs performants et économes en énergie. Son dernier-né, le Altra Max, embarque pas moins de 128 cœurs, de quoi faire pâlir la concurrence. Mais pourquoi SoftBank s'intéresse-t-il à Ampere ? La réponse tient en deux lettres : IA. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, la demande en puces spécialisées pour les centres de données n'a jamais été aussi forte. Et Ampere a justement développé une expertise dans ce domaine.

En mettant la main sur Ampere, SoftBank pourrait réaliser un tour de force : contrôler à la fois la conception (via Arm) et la fabrication de puces pour serveurs. Une intégration verticale qui lui permettrait de concurrencer plus efficacement les géants Intel et AMD. Mais attention, cette opération n'est pas sans risque. Arm, qui fournit ses designs à de nombreux fabricants, pourrait se retrouver en position délicate. Certains clients pourraient craindre un conflit d'intérêts et se tourner vers d'autres fournisseurs.