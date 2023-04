ARM prépare un processeur en cachette, mais dans quel but ?

Dans tous les cas, ARM ne compte pas prendre pied dans un marché dominé par TSMC et Samsung. En effet, la société ne souhaite pas commercialiser ce semi-conducteur boosté, et va continuer à se concentrer dans le secteur où elle est leader, à savoir l'architecture de microprocesseurs.

Alors pourquoi ce projet ? Eh bien, il s'agirait ici d'une sorte de démonstrateur, qui permettrait de témoigner du savoir-faire de pointe du groupe auprès du public. Avec ce semi-conducteur, ARM espère pouvoir éveiller l'intérêt de nouveaux clients, dans le cadre de sa future entrée en bourse, programmée pour cette année.

Car, pour rappel, ARM a été au centre d'un feuilleton de près d'un an et demi dans lequel Nvidia s'était placé pour reprendre l'entreprise britannique. Une opération finalement tombée à l'eau, et qui avait alors poussé son propriétaire Softbank à se tourner, en scénario alternatif, vers une entrée en bourse.