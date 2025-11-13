Loposo

Le risque est surtout que les US (enfin investisseurs) misent énormément sur le LLM, mais on arrive a peut être une limite de ces modèles d’IA surtout comment c’est conçu. On le voit rien que deepseek ou autres IA chinoises, ou même mistral, qui ont des architectures bien moins énergivores, donc plus rentable et demande moins d’argent et évite un minimum cette course aux milliards pour avoirs les plus grands data center.

Et pas pour rien que le le chef de la recherche IA facebook va partir, et creer autre chose.

Et il y a les HRM et TRM qui arrivent. Des modèles beaucoup plus faible en taille et demande de puissance, mais tout autant puissant, qui eux pourront être implanté dans des robots, véhicules,… avec une latence tres minime, la ou les gros llm c’est envoyer la requête au mega data center qui va traiter les données et renvoyer.

Donc open IA si ne se deploye pas dans d’autres choses vont craquer, comme d’autres.

Google a les reins pour tenir, car l’IA est une de leurs activités.

Donc soit ca éclate tous seuls, ou soit ça éclatera avec les nouvelles architectures d’IA, l’IA va pas partir, mais ca va bouger et violemment.

Mais perso l’IA m’aide parfois, des années que je cherchais des infos sur des équipements audio, et google ou mistral ou claude, j’ai eu l’info bonne en quelques minutes, les forums pleins de fausses infos.