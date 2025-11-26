Pour leur part, les acteurs concernés essayent de s'ajuster au mieux en faisant le plein de provisions. Le champion de la production de DRAM, SK Hynix, a en outre fait savoir qu'il multiplierait par huit sa production en 2026. Mais est-ce que cela sera suffisant, alors que les géants de l'IA continuent d'annoncer des partenariats mirobolants pour accroître leur puissance de calcul ?