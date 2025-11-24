Valve confirme son intention de ne pas soutenir par quelque mécanisme que ce soit le prix de sa future Steam Machine. Son prix risque bien d'être plus élevé que ce qu'espéraient certains joueurs.
Si l'annonce de la Steam Machine intrigue autant, c'est en grande partie parce qu'au-delà des caractéristiques techniques de la bête, l'inconnue tarifaire ne permet pas de juger complètement de son intérêt.
Du coût d'un duo CPU/GPU signé AMD
Les premières annonces autour de la Steam Machine de Valve ont évidemment concerné ses fonctionnalités comme la possiblité de lui associer jusqu'à quatre manette Steam Controller sans-fil et sans autre ajout.
Un point particulièrement intéressant pour une machine qui ambitionne de venir prendre place dans le salon, à côté ou à la place de la console de jeux. La Steam Machine dispose aussi de certains atouts techniques comme une ventilation aux petits oignons pour que l'ensemble soit aussi discret que possible.
Bien sûr, la question de la puissance d'une solution associant un CPU Zen 4 et un GPU RDNA – tous deux signés AMD – a largement alimenté les débats d'autant que de ce duo dépend beaucoup le prix de la machine. Un point que Valve a eu tendance à éluder… jusque-là.
Pas question de vendre à perte
En effet, en discutant avec Pierre-Louis Griffais, nos confrères de Skill Up ont eu un début de réponse ou plutôt, disons qu'ils ont eu des pistes sur les intentions de Valve à ce niveau. Hélas, cela n'incite pas à l'optimisme.
Skill Up : But it's not going to be a sort of subsidized device, like, Valve is not going into this thinking we're going to eat a big loss on this so that we can grow market share or category or anything like that, correct?
Pierre-Loup Griffais : No, it's more in line with what you might expect from the current PC market. Obviously, our goal is for it to be a good deal at that level of performance. And then you have features that are actually really hard to build if you are making your own gaming PC from parts. Things like the small form factor, the noise level that we achieved, or lack thereof, is really impressive and we are excited that people are going to find out how quiet this thing is. But also some integration features like HDMI CEC. The Bluetooth and wireless work that we've done, the four antennas, the very deliberate design so that you can have a great experience with four Bluetooth controllers.
Nos confrères ont donc simplement demandé comment Valve entendait vendre sa machine et si, éventuellement, il était question de la « subventionner » : une façon de parler pour évoquer la possibilité d'une vente à perte, soutenue par les bénéfices générés sur Steam.
La réponse de Pierre-Loup Griffais a été ont ne peut plus claire et le prix de la Steam Machine sera « conforme à ce que l'on peut attendre du marché actuel des PC ». Si le responsable a tout de même souligné que l'objectif de Valve est d'aboutir à « une bonne affaire à ce niveau de performances », il préfère insister sur les spécificités de la machine… comme une façon de justifier un tarif qui ne sera clairement pas indolore pour les usagers.
Il est vrai que la discrétion de la machine, le système de contrôleurs, la présence d'un port HDMI CEC – lequel permet d'allumer toute la chaîne (écran, audio et Steam Machine) en une seule fois – sont des points importants, mais la question du prix reste cruciale : difficile d'imaginer que la bête se vende bien à plus de 800 ou 900 euros, mais affaire à suivre comme on dit dans ce genre de cas…