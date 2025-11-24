Les premières annonces autour de la Steam Machine de Valve ont évidemment concerné ses fonctionnalités comme la possiblité de lui associer jusqu'à quatre manette Steam Controller sans-fil et sans autre ajout.

Un point particulièrement intéressant pour une machine qui ambitionne de venir prendre place dans le salon, à côté ou à la place de la console de jeux. La Steam Machine dispose aussi de certains atouts techniques comme une ventilation aux petits oignons pour que l'ensemble soit aussi discret que possible.

Bien sûr, la question de la puissance d'une solution associant un CPU Zen 4 et un GPU RDNA – tous deux signés AMD – a largement alimenté les débats d'autant que de ce duo dépend beaucoup le prix de la machine. Un point que Valve a eu tendance à éluder… jusque-là.