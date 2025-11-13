L'idée est de le relier à un PC au travers d'une connexion sans-fil activée par un dongle que l'on branche en USB. Ensuite, le Steam Frame fonctionne donc comme un relai de ce qui est réellement rendu/affiché/diffusé par le PC principal. Pour Valve, cela permet de s'affranchir de toute la question de la puissance embarquée : tout cela dépend plutôt de votre PC. De fait, la batterie du Steam Frame est toute entière dévolue à l'autonomie de la bête qui intègre un accumulateur un peu plus costaud que celui du Quest 3 (21,6 Wh vs 19,44 Wh).

Le Steam Frame se distingue aussi par l'absence du moindre câble. Il est déjà possible aujourd'hui de profiter de la VR sans fil, mais avec le Steam Frame, cela devrait être plus simple alors que le moteur du casque est, répétons-le, votre propre PC. Cela n'empêche pas le produit d'intégrer tout de même un peu de mémoire de stockage, fonction autonome oblige : selon la version retenue, on pourra ainsi compter sur 256 Go ou 1 To.

Au sein du Steam Frame, l'optique est confiée à des lentilles pancake afin de réduire au maximum la profondeur et le poids du casque. De l'avis de nos confrères, c'est réussi et le Steam Frame est plus léger que le Quest 3 (435 vs 515 g) avec tous les accessoires et, surtout, la batterie. Plus important encore, le Steam Frame semble profiter d'un meilleur équilibre et Jacob Ridley explique, au moins côté poids, que c'est le casque le plus agréable qu'il ait pu essayer.

Les lentilles n'ont rien de très original dans la mesure où Valve se contente d'écrans LCD qui ont toutefois une définition un peu meilleure que celle du Quest 3 (2 160 x 2 160 vs 2 064 x 2 208) et une fréquence de rafraîchissement légèrement supérieure (de 72 à 144 Hz vs de 72 à 120 Hz). Autre élément important, Valve a retenu un système de caméras internes/externes pour que le joueur gère le casque et, là encore, cela semble bien fonctionner.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce produit qui sera accompagné de contrôleurs VR en apparence assez classiques. Nous vous invitons à consulter la vidéo de nos confrères, mais sachez tout de même qu'il n'est encore question d'aucune annonce tarifaire alors que la fenêtre de sortie est vague : 2026.