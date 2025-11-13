Le succès du Steam Deck et de son système d'exploitation fait bien plus que donner des idées à Valve : des nouveautés majeures sont prévues dès l'année prochaine.
Non, il n'est toujours pas question pour Valve d'annoncer un Steam Deck 2…. en tout cas pas pour le moment. Cela dit, entre casque VR autonome, mini-PC prévu pour le salon et nouvelle manette de jeu, il y a largement de quoi assouvir notre curiosité de joueur PC.
Valve fait feu de tout bois !
Le Steam Deck, tous les lecteurs de Clubic connaissent déjà et il en va sans doute de même pour SteamOS, le système d'exploitation conçu par Valve pour accompagner sa console portable. En revanche, les Steam Machine, le Steam Controller et, même, le Valve Index sont peut-être un peu moins connus. Eh bien sachez que Valve a décidé de repenser ces trois produits.
La triple annonce est tout ce qu'il y a de plus officielle, mais elle a été réservée à nos confrères de PC Gamer qui, au travers d'un court séjour au siège de Valve, à Bellevue dans l'état de Washington au Etats-Unis, ont eu la primeur de ce qui pourrait bien créer un véritable séïsme dans le monde du PC. Mieux, ils n'ont pas seulement eu la primeur de la triple annonce de Valve, ils ont pu découvrir les trois produits en question.
C'est Jacob Ridley, leur envoyé sur place, qui a donc eu la chance de découvrir trois nouveaux produits conçus par Valve, mais estampillés Steam car la firme dirigée par Gabe Newell entend bien créer un vrai écosystème autour de son système d'exploitation - SteamOS - et détacher autant que possible les joueurs PC de l'inusable Windows…. lequel pourrait justement finir par prendre un sacré coup de vieux.
Steam Frame : VR en lien direct avec Steam
Première annonce de Valve et présentation de PC Gamer, le Steam Frame n'est rien de moins qu'un nouveau casque de réalité virtuelle lequel est toutefois davantage prévu pour venir marcher sur les plate-bandes du Quest 3 que pour donner une suite au Valve Index.
Le Steam Frame est d'abord un casque qui se suffit à lui-même en intégrant un processeur ARM animé par SteamOS. De fait, il est en mesure de faire tourner des jeux depuis son système d'exploitation alors que Valve est donc en train de peaufiner une version ARM de sa plateforme. Cela dit, si c'est évidemment la première fonctionnalité qui saute aux yeux, Valve a précisé à nos confrères que ce n'est pas l'objectif principal du Steam Frame qui doit plutôt être vu comme un outil de streaming.
L'idée est de le relier à un PC au travers d'une connexion sans-fil activée par un dongle que l'on branche en USB. Ensuite, le Steam Frame fonctionne donc comme un relai de ce qui est réellement rendu/affiché/diffusé par le PC principal. Pour Valve, cela permet de s'affranchir de toute la question de la puissance embarquée : tout cela dépend plutôt de votre PC. De fait, la batterie du Steam Frame est toute entière dévolue à l'autonomie de la bête qui intègre un accumulateur un peu plus costaud que celui du Quest 3 (21,6 Wh vs 19,44 Wh).
Le Steam Frame se distingue aussi par l'absence du moindre câble. Il est déjà possible aujourd'hui de profiter de la VR sans fil, mais avec le Steam Frame, cela devrait être plus simple alors que le moteur du casque est, répétons-le, votre propre PC. Cela n'empêche pas le produit d'intégrer tout de même un peu de mémoire de stockage, fonction autonome oblige : selon la version retenue, on pourra ainsi compter sur 256 Go ou 1 To.
Au sein du Steam Frame, l'optique est confiée à des lentilles pancake afin de réduire au maximum la profondeur et le poids du casque. De l'avis de nos confrères, c'est réussi et le Steam Frame est plus léger que le Quest 3 (435 vs 515 g) avec tous les accessoires et, surtout, la batterie. Plus important encore, le Steam Frame semble profiter d'un meilleur équilibre et Jacob Ridley explique, au moins côté poids, que c'est le casque le plus agréable qu'il ait pu essayer.
Les lentilles n'ont rien de très original dans la mesure où Valve se contente d'écrans LCD qui ont toutefois une définition un peu meilleure que celle du Quest 3 (2 160 x 2 160 vs 2 064 x 2 208) et une fréquence de rafraîchissement légèrement supérieure (de 72 à 144 Hz vs de 72 à 120 Hz). Autre élément important, Valve a retenu un système de caméras internes/externes pour que le joueur gère le casque et, là encore, cela semble bien fonctionner.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce produit qui sera accompagné de contrôleurs VR en apparence assez classiques. Nous vous invitons à consulter la vidéo de nos confrères, mais sachez tout de même qu'il n'est encore question d'aucune annonce tarifaire alors que la fenêtre de sortie est vague : 2026.
Steam Machine : le mini-PC pour le salon ?
Pas davantage de prix pour le second produit présenté par Valve à nos confrères de PC Gamer, le Steam Machine. Oui, dix ans après le ratage - n'ayons pas peur des mots - de la première version de cette Steam Machine, voilà que Valve remet le couvert avec, cette fois, l'expérience du Steam Deck.
Pour ce nouvel essai, Valve s'appuie aussi sur SteamOS qui animera donc la bête : le système d'exploitation passe donc enfin le cap des consoles portables pour s'inviter sur les PC dits desktop et le mouvement semble aujourd'hui on ne peut plus normal, mais il implique aussi une certaine limitation, au moins pour le moment : la Steam Machine fait complètement l'impasse sur les solutions Intel et NVIDIA.
Au coeur du produit, c'est donc un duo signé AMD qui officie. Un duo composé d'un CPU doté de 6 coeurs Zen 4 tandis que la partie GPU est confiée à une puce RDNA 3 dotée de 28 unités de calcul et de 8 Go de mémoire vidéo. Il est difficile d'avoir un équivalent Radeon dans la mesure où Valve a insisté sur le côté custom de ces puces, mais on peut raisonnablement y voir un GPU proche des Radeon RX 7400/7600. Non, il ne sera pas question d'avoir un monstre de puissance.
Cela dit, ce n'est clairement pas la volonté de Valve qui cherche à produire une machine abordable pour le salon. Nous n'avons pas les mensurations de la bête, mais cette Steam Machine est clairement compacte alors que son alimentation (200 watts seulement) est intégrée. L'objectif est sans doute ici de limiter les câbles alors que Valve a insisté sur la possibilité de lui associer - en sans-fil - jusqu'à quatre manettes de jeu, Steam Controller bien sûr !
Soulignons que la Steam Machine est pour l'heure équipée de 16 Go de mémoire vive en SO-DIMM - donc upgradable, même si ce n'est visiblement pas évident car il faut bien démonter la bête - et d'un espace de stockage SSD de 512 Go ou 2 To. Il est en revanche à noter que le SSD est très simple d'accès et que, s'il est de base au format 2230, il est possible de le troquer pour un plus standard et moins onéreux 2280. Bien vu Valve.
Là encore, il y aurait beaucoup à dire en plus sur cette Steam Machine, mais terminons en parlant connectique. Du WiFi 6E et du Bluetooth sont prévus en plus d'un port RJ45 1 GbE, mais tout cela vient en plus de la connectique sans-fil pour manettes déjà évoquée. L'affichage est en DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0 alors que 2x USB-A 3.0 sont en façade - à côté d'un lecteur de microSD - et que 2x USB-A 2.0 sont à l'arrière, complétés par un 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 (10 Gbps).
Enfin, rappelons qu'aucun tarif n'a été donné pour cette Steam Machine qui sera produite et vendue par Valve - pas de partenaires comme pour les Steam Machines d'il y a dix ans. La sortie est, sans plus de précision, prévu en 2026.
Steam Controller : Valve retente le coup
Troisième et dernier produit présenté, le Steam Controller nouvelle génération n'est justement pas nommé Steam Controller 2, Valve faisant ainsi table rase du passé. Là non plus, pas de prix annoncé et une sortie qui interviendra dans le courant de l'année prochaine, mais nous n'en saurons pas plus.
La manette en elle-même est pour ainsi dire identique à ce que pourrait donner un Steam Deck dépourvu de ses fonctions de console. L'idée est de proposer le même type de contrôles aux habitués de la console et, toujours d'après notre confrère Jacob Ridley, c'est une réussite. On peut ainsi compter sur la présence de classiques mini-sticks - lesquels faisaient cruellement défaut au Steam Controller originel - en plus d'une croix directionnelle et des inévitables boutons d'action.
Cela dit, en plus de ces commandes assez classiques, nous pouvons compter sur la présence de deux trackpads lesquels fonctionnent donc comme sur le Steam Deck pour offrir des contrôles très différents et remplacer l'utilisation d'un souris par exemple. Cela fait d'autant plus sens que le Steam Controller n'est pas seulement prévu comme une manette pour PC, mais comme le compagnon idéal de la Steam Machine.
De fait, alors que le mini-PC prendra place dans le salon, le Steam Controller permet de contrôler la machine le plus efficacement du monde sans avoir besoin d'adjoindre une souris ou un clavier… même si cela restera possible, vous vous en doutez. Le Steam Controller dispose en plus, comme la manette originelle, d'une commande gyroscopique pour gérer les contrôles avec de simples mouvements de la manette.
Valve - donc PC Gamer - n'a pas encore tout dit à propos d'une manette qui, on l'imagine sera largement paramétrable par le logiciel de contrôle de SteamOS. Des boutons sont disponibles au dos du gamepad, mais il ne semble pas question de verrouillage de la course des gâchettes. Dommage. En revanche, le sans-fil est évidemment au coeur de l'expérience et Valve évoque une autonomie de plus de 35 heures.
La connectique sans-fil peut passer par le Bluetooth, mais aussi et surtout - pour une meilleure réactivité - en 2,4 GHz. Là, il faut utiliser le petit pavé USB - le puck - imaginé par Valve lequel permet de prendre en charge jusqu'à 4 contrôleurs. Sur la Steam Machine, un tel puck semble donc intégré d'office. Enfin, et ce n'est pas inutile, il restera possible d'utiliser le Steam Controller en filaire, connecté via l'USB.
Nous nous attendons à ce que Valve en dise plus à mesure que l'on se rapprochera de la sortie de ces trois produits. Il n'est toutefois pas certain que les lancements soient simultanés, notamment le Steam Frame.