Bibifokencalecon

Valve / Steam a probablement ce projet/prototype interne même si rien n’indique pour le moment que celui-ci sera réellement commercialisé. Leur stratégie est la même depuis de nombreuses années (avec des succès et des échecs) :

Faire un produit v1 pour tester le marché Utiliser ou améliorer leur écosystème (SteamOS, Steam, etc.) Si le produit montre un bon intérêt, créer des partenariats et déléguer les futures itérations Conserver la ligne directrice et les exigences / standards Se rémunérer à travers ses partenariats (et via leur écosystème Steam), et pas besoin d’être trop gourmand.

Steam, c’est moins de 100 employés (et Valve, environ 400). À cette taille, on ne s’embarque pas dans des projets monstrueux et on ne s’étend pas au delà de son savoir-faire. Mais en contre-partie, on laisse la place à beaucoup de créativité avec des prises d’actions « rapides ». Ce sont aussi les employés les mieux payés (de très loin, on parle de salaire médian autour de 700k USD) de toute l’industrie du « ludique numérique ». Et parce que cette culture fonctionne (chez eux), le taux de rétention des employés est très élevé (bien plus haut que dans la compétition directe ou indirecte).