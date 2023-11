Malgré la sortie du Steam Deck OLED, Valve confirme qu'un vrai "Steam Deck 2" n'est pas près d'arriver

Une espèce de quadrature du cercle pour Valve donc qui ne voyait alors pas de Steam Deck 2 « avant un petit moment ». Pourtant, c'est bien un second Steam Deck qui vient d'être annoncé avec la sortie prochaine de l'OLED.

Est-ce à dire que Valve a revu sa position ? La sortie d'un Steam Deck 2 avec une puce plus performante serait-elle possible sur le court terme ? C'est ici Lawrence Yang, product designer, et Jay Shaw, plus spécifiquement en charge du Steam Deck, qui ont répondu à la traditionnelle question. Une réponse qui ne change cependant pas vraiment de la précédente.