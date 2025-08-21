Steam Box ou Steam Machine, il y a dix ans, Valve tentait une incursion dans nos salons avec un PC pas comme les autres. L'échec fut tel qu'à peine un an après le lancement, toutes les productions ont été arrêtées.

Après le succès de la plateforme Steam, Valve avait dans l'idée de poursuivre au niveau du matériel, mais il lui aura fallu plusieurs tentatives dans des domaines variés (contrôleurs, PC, casque de réalité virtuelle) avant de connaître le succès grâce au Steam Deck. Un succès que la firme de Gabe Newell compte utiliser pour retenter l'expérience de la Steam Machine.

C'est en tout cas ce que laisse sous-entendre la dernière fuite depuis les bases de données de Geekbench, l'outil spécialisé dans la mesure des performances. Une fuite qui évoque une machine baptisée « Valve Fremont » laquelle serait à nouveau basée sur du matériel AMD.