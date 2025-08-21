Et si le succès retentissant remporté par le Steam Deck donnait de nouvelles ambitions à Valve comme par exemple venir concurrencer les machines de salon de Sony et Microsoft ?
Avant de remporter un franc succès avec le Steam Deck, Valve avait essuyé de nombreux échecs dans le monde du matériel. Des échecs qui n'ont donc pas refroidit le promoteur de la plateforme Steam qui semble aujourd'hui prêt à retenter une aventure majeure.
Steam Machine : un échec cuisant en 2015/2016
Steam Box ou Steam Machine, il y a dix ans, Valve tentait une incursion dans nos salons avec un PC pas comme les autres. L'échec fut tel qu'à peine un an après le lancement, toutes les productions ont été arrêtées.
Après le succès de la plateforme Steam, Valve avait dans l'idée de poursuivre au niveau du matériel, mais il lui aura fallu plusieurs tentatives dans des domaines variés (contrôleurs, PC, casque de réalité virtuelle) avant de connaître le succès grâce au Steam Deck. Un succès que la firme de Gabe Newell compte utiliser pour retenter l'expérience de la Steam Machine.
C'est en tout cas ce que laisse sous-entendre la dernière fuite depuis les bases de données de Geekbench, l'outil spécialisé dans la mesure des performances. Une fuite qui évoque une machine baptisée « Valve Fremont » laquelle serait à nouveau basée sur du matériel AMD.
Le retour de la vengeance dix ans plus tard ?
Ainsi, les données récoltées mentionnent une machine baptisée « Fremont » équipée d'une puce « AMD CPU 1772 ». Plus important, cette puce est liée au groupe « Family 25 Model 124 Stepping 0 » que plusieurs confrères rapprochent des gammes Hawk Point 2 ou Gorgon Point.
Des informations relevées sur Geekbench, on retient que l'AMD CPU 1772 serait doté de 6 cœurs/12 threads en, selon toutes vraisemblances, architecture Zen 4. Le processus de gravure serait en 4 nm et lui serait associé un cache combiné de 22 Mo (6 Mo de L2, 16 Mo de L3) alors que les fréquences de fonctionnement seraient comprises entre 3,2 GHz et 4,8 GHz.
Plus important, cet appareil Valve Fremont serait équipé d'une solution graphique Radeon RX 7600, bien sûr fournie par AMD. Une solution que la firme américaine n'associe à aucune de ses APU. Fremont serait donc doté d'une véritable carte graphique dédiée. Hélas, nous n'avons aucune précision sur le nombre de cœurs de cette carte graphique, sans doute quelque chose compris entre 28 et 32 alors que la mémoire associée pourrait être de 8 Go.
Vous vous en doutez, il n'est pour l'heure question d'aucune confirmation de la part de Valve. Cette nouvelle information appuie cependant les rumeurs déjà évoquées en début d'année et si vous êtes sceptiques, alors que les premières Steam Machines ont été un fiasco, il faut se dire que la marque possède bien plus d'expérience qu'en 2015 et que SteamOS est aujourd'hui un système de grande qualité comme en témoignent les utilisateurs de Steam Deck.