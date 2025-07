Donné pour techniquement vieillissant par certains, le Steam Deck n'en finit plus de surprendre par sa résilience. Un souffle nouveau lui est insufflé par l'arrivée de l'application Lossless Scaling, qui s'invite désormais au cœur de SteamOS grâce à un plugin pour le très populaire Decky Loader. Cet outil, bien connu des joueurs PC, ne se contente plus d'être une application externe ; il s'intègre directement à l'interface de la console, plaçant une puissance inespérée à portée de main.

Le principe est un véritable tour de passe-passe logiciel : la technologie analyse deux images consécutives calculées par la puce graphique et en intercale une nouvelle, entièrement artificielle. Ce procédé permet de doubler, voire tripler, le nombre d'images affichées par seconde. Un titre peinant à 30 i/s peut ainsi atteindre un confortable 60 i/s, offrant une seconde jeunesse à des jeux exigeants et transformant l'expérience de jeu sur des centaines de titres de sa bibliothèque.