Le FSR d'AMD dans tous les jeux, c'est possible, mais pas grâce à AMD

Hybred s'est fendu d'une notice explicative afin de faire tourner le FSR sur tous les jeux du catalogue Steam. Une plus ample description de Lossless Scaling et de son fonctionnement peut être trouvée sur la page Steam consacrée, citée en source ci-dessous.

De manière concise, voici la marche à suivre pour lancer le FSR via cet outil :

Lancer un jeu Steam en mode fenêtré ;

Choisir la résolution afin que, une fois multipliée par le facteur d'échelle choisi, elle soit égale ou inférieure à la résolution native de votre écran ;

Lancer l'outil Lossless Scaling ;

Sélectionner AMD FSR comme type d'échelle ;

Choisir votre facteur d'échelle et de netteté ;

Définir une touche pour activer l'outil en jeu ;

Presser la touche choisie après être retourné sur le jeu pour activer ou désactiver la mise en échelle ;

Profiter !



De nombreux utilisateurs se sont pris à essayer cet outil, et il en ressort pour l'instant des retours globalement très positifs. Bien sûr, tout n'est pas parfait et certains rencontrent avec Lossless Scaling les mêmes soucis découverts sur Magpie.

Quoi qu'il en soit, si vous disposez d'un compte Steam et que vous voulez voir comment le FSR d'AMD se comporte sur des jeux encore non supportés officiellement, un essai gratuit est possible via une version démo. Autrement, il faudra débourser 3,99 euros afin d'accéder à la version complète.