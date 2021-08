NVIDIA : un équivalent au FSR d'AMD pourrait être activé dans le panneau de contrôle

Digital Foundry a fouillé le code source du FSR (AMD l'a rendu open source) et a fait une trouvaille intéressante. Il semble que le fondeur se soit largement appuyé sur une version modifiée de l'algorithme d'upscaling Lanczos pour mettre au point son FSR.

Et ce n'est pas le premier à avoir eu cette idée, puisque NVIDIA propose déjà une fonction de mise à l'échelle fondée sur Lanczos depuis un petit bout de temps maintenant. Et, contrairement au DLSS, celle-ci n'est pas exclusive aux seules RTX.

Dans le panneau de contrôle de NVIDIA, vous devez accéder aux options de gestion 3D pour activer et paramétrer le scaling du GPU. L'option est disponible sur les cartes graphiques sous architecture Turing et Pascal et fonctionne sur les jeux DirectX 9, 10, 11, 12, Vulkan et OpenGL.