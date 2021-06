Le FSR d'AMD débarque en avant-première sur Xbox Series dès aujourd'hui

Sans vouloir verser dans l’idiote « guerre des consoles », il faut remarquer l’avance technique que continue de prendre Microsoft sur Sony lorsque l’on oppose la Xbox Series X à la PlayStation 5 .

En effet, si la PS5 est également équipée d’un APU de chez AMD, on ignore toujours si l’adoption du FSR est au programme chez le géant nippon. L’inverse serait étonnant, sachant la nature ouverte du FidelityFX Super Resolution (qui sera d’ailleurs également disponible sur les cartes graphiques NVIDIA), mais cela reste pour l’heure une incertitude.

Du reste, The Verge rappelle que la PS5 ne gère toujours pas le VRR, ni ne supporte nativement la résolution 1 440 p, notamment très utilisée par les moniteurs d’ordinateur qui, faute de téléviseur, servent d’écran de prédilection pour de nombreux joueurs et joueuses. Enfin, et malgré les 7 mois qu’a déjà passé la PS5 sur le marché, il faut aussi dire qu’il est toujours impossible d’étendre le stockage interne de sa console via son port SSD M.2 . Pour l’heure, il faut encore composer avec les maigres 667 Go disponibles.