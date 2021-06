Xbox Series X | S : le support du FidelityFX Super Resolution (FSR) d'AMD confirmé par Microsoft

Le support de la technologie de super sampling façon AMD sur Xbox Series X | S n'est pas vraiment surprenant, et ce à plusieurs égards. Tout d'abord, les deux consoles embarquent un GPU AMD, comme leurs aînées avant elles. Ensuite, en même temps que l'annonce du support du FSR, Microsoft annonçait l'intégration dans les kits de développement de toute la panoplie d'outils FidelityFX d'AMD. Celle-ci intègre notamment les technologies Contrast Adaptive Sharpening, Variable Shading et Raytraced Shadow Denoiser.

Ainsi, les jeux développés exclusivement pour l'écosystème Xbox pourraient servir en quelque sorte de porte-étendard pour AMD et FidelityFX. Il sera en effet plus aisé que jamais pour les développeurs de créer des jeux cross-plateformes entre Xbox Series X | S et PC, et d'optimiser le tout.

Notons cependant que les fruits de cette collaboration ne devraient pas être récoltés avant un bon moment, tout ceci ayant été annoncé il y a quelques jours seulement.